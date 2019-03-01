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пятница, 01 марта 2019 23:28

Построенную в 1920 году церковь превратили в уютное жилище с пятью спальнями
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Бывшая церковь стала одним из лотов аукционного дома Sotheby's.
Фото: inhabitat.com
Бывшая церковь стала одним из лотов аукционного дома Sotheby's.
Бывшая церковь стала одним из лотов аукционного дома Sotheby's.
Бывшая церковь стала одним из лотов аукционного дома Sotheby's.
Бывшая церковь стала одним из лотов аукционного дома Sotheby's.

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's пустит с молотка построенную в 1920-х годах церковь, превращенную в просторное 2-этажное жилье с лаконичным интерьером. Площадь ее составляет 290 квадратных метров. Находится строение в городке Муйден нидерландской провинции Северная Голландия, расположенном в 15 минутах езды от Амстердама.

Для сохранения колорита дизайнеры оставили невредимыми отдельные элементы интерьера бывшей церкви: сводчатые потолки, витражные окна, колоритные дубовые двери. Основным цветом выбрали белый. На первом этаже обустроили спальни и ванные комнаты. На втором разместили открытого плана кухню, объединенную со столовой и гостиной, пишет inhabitat.

В задней части церкви обустроили гостевые апартаменты с отдельным входом. Там есть спальня, ванная, кухня. На крыше расположена открытая терраса.

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Ранее показали стильное микрожилье, в которое превратили заброшенный гараж. Общая площадь его — всего 21 квадратный метр. Интерьер выдержали в минималистском стиле. Снаружи облицевали особым видом стали, внутри — березовыми панелями.

inhabitat.com
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