Построенную в 1920 году церковь превратили в уютное жилище с пятью спальнями

Фото: inhabitat.com

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's пустит с молотка построенную в 1920-х годах церковь, превращенную в просторное 2-этажное жилье с лаконичным интерьером. Площадь ее составляет 290 квадратных метров. Находится строение в городке Муйден нидерландской провинции Северная Голландия, расположенном в 15 минутах езды от Амстердама.

Для сохранения колорита дизайнеры оставили невредимыми отдельные элементы интерьера бывшей церкви: сводчатые потолки, витражные окна, колоритные дубовые двери. Основным цветом выбрали белый. На первом этаже обустроили спальни и ванные комнаты. На втором разместили открытого плана кухню, объединенную со столовой и гостиной, пишет inhabitat.

В задней части церкви обустроили гостевые апартаменты с отдельным входом. Там есть спальня, ванная, кухня. На крыше расположена открытая терраса.

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Ранее показали стильное микрожилье, в которое превратили заброшенный гараж. Общая площадь его — всего 21 квадратный метр. Интерьер выдержали в минималистском стиле. Снаружи облицевали особым видом стали, внутри — березовыми панелями.