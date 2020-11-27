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пятница, 27 ноября 2020 14:07

Показали устройство для дезинфекции комнаты от вирусов

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Озонатор чистит дом от микробов, вирусов и бактерий. Его надо включать, когда никого нет в комнате. Высокие дозы озона вызывают отравление. После очистки воздуха от микробов, надо проветрить комнату.

Автор: technosova.ru
  Воздух дезинфицируют от вирусов озонаторы
Воздух дезинфицируют от вирусов озонаторы

Устройство заточен на то, что на выходе вылетают молекулы озона. Под их влиянием вирусы нейтрализуются, оседая на пол. После его работы, остается только пол помыть.

Об этом рассказывает Михаил Сикорский, консультант столичного магазина бытовой техники.

"Не надо путать озонатор с ионизатором. Последние не дезинфицирует комнату, только насыщает ионами. Способствует увеличению объема чистого воздуха в помещении", - советует специалист.

Озонатор бывает бытовой или промышленный зависимости от мощности. Он производит концентрат озона для дезинфекции. Устройство устраняет неприятные запахи, бактерии, пыль и аллергены. Стоят от 1 тыс. грн.

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Для обеззараживания воздуха подойдет и кварцевая лампа. Она состоит из герметичной стеклянной колбы с ртутью. При прохождении через нее электрического тока образуется ультрафиолетовые лучи, которые и обладают противомикробным действием. В момент работы в комнате не должны быть люди.

Эти устройства открытого типа, поэтому вредят глазам. Появляется чувство жжения, как кто-то песка насыпал. Безопасным вариантом является бактерицидный рециркулятор, не повышает концентрацию озона в воздухе. Он имеет защитный слой и можно не выходить из комнаты. Стоит от 700 грн.

Панно из плитки в ванную - лучший вариант декорирования пространства. Разработка уникального дизайна представляет собой сложную задачу, поскольку помещение отличается повышенным уровнем влажности. Поэтому следует использовать специальные материалы.

При формировании облика, стоит сохранять нейтральность ванной комнаты.

Интерьер, который должен сохранять интимность и позволять хозяевам расслабиться.

Автор: Екатерина Романчук
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