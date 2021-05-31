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понедельник, 31 мая 2021 15:40

Особенности дизайна дачи: как сделать удобную кухня-студию
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Как оформить на даче уютный интерьер
Фото: inmyroom.ru
Как оформить на даче уютный интерьер
Как оформить на даче уютный интерьер
Как оформить на даче уютный интерьер
Как оформить на даче уютный интерьер

Гостиная на даче - основная комната сбора семьи и гостей. Она должна быть просторная и удобная. Это зависит не столько от размеров помещения, как от устройства.

В дизайне гостиной на даче можно позволить себе необычные решения, которые не успеют надоесть за время отпуска. Надо учесть и сырость, холод и пыль. Они негативно сказываются на материалах.

Для оформления на даче теплого интерьер часто повторю атмосферу скандинавского уюта. Ее создают натуральные материалы в отделке, удобная мебель, продуманное освещение и декоративные элементы.

Низкие диваны без ножек больше располагают к релакса, на них хочется залезть и насладиться отдыхом. Плюс моделей на высоких ножках - они выглядят визуально легче в интерьере.

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Оформлять обеденную зону стоит с прямоугольным столом. Вместо комплекта одинаковых стульев к нему, интересно выбрать разные. Можно один оттенок, но разные формы, или наоборот.

На даче вполне можно обойтись без верхних шкафчиков кухонного гарнитура и заменить их длинной открытой полкой. Ее удобно использовать для хранения посуды или бакалеи.

Обычно, прихожая обделяют вниманием во время ремонта. Он делается в последнюю очередь и на него уже не хватает ни сил, ни денег. При этом атмосфера входной зоны коридора не менее важна чем в других комнатах.

Как сделать входную зону коридора уютной, далее в статье.

inmyroom.ru
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