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вторник, 25 июня 2019 16:34

Очаровательная экзотика: показали колоритные патио в марокканском стиле
28

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Патио в марокканском стиле — идеальное место для релаксации.
Фото: digsdigs.com
Патио в марокканском стиле — идеальное место для релаксации.
Патио в марокканском стиле — идеальное место для релаксации.
Патио в марокканском стиле — идеальное место для релаксации.
Патио в марокканском стиле — идеальное место для релаксации.

Марокканский стиль сочетает в себе элементы арабского, африканского и средиземноморского. Предполагает наличие большого количества текстиля: балдахинов, подушек, ковриков, одеял. Все из пестрых, узорчатых тканей.

Цвета в марокканском стиле можно смешивать по своему усмотрению. Оранжевый с бирюзовым, фуксией, красным, зеленым, пурпурным — подобные комбинации в марокканском стиле допустимы. Можно использовать и нейтральные тона, в частности белый, цвет слоновой кости, кремовый, коричневый. Пишет издание DigsDigs.

Обязательным атрибутом марокканского стиля являются традиционные марокканские фонари. Их изготавливают из металла и стекла. Применяют при этом технику художественной ковки. Внутрь помещают свечу либо лампочку.

Мебель для марокканского стиля нужна деревянная, декорированная резьбой либо художественной росписью. Подходят также ротанговые стулья, низкие журнальные столики из металла.

В количестве декора марокканский стиль позволяет не ограничиваться. Особенно приветствуется наличие живых растений, различных плетеных изделий.

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Марокканские мотивы характерны для стиля бохо. Он дает полную свободу самовыражения. Позволяет сочетать то, что на первый взгляд кажется несовместимым. К примеру, создать микс из этники, модерна и винтажа.

digsdigs.com
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