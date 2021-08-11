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вторник, 17 августа 2021 02:28

Обшивка балкона по-богатому, но за малые деньги - как сэкономить на ремонте
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Фото: remontbp.com

Дизайн балкона должен совпадать с атмосферой квартиры. Вместо превращения его в склад хранения различных вещей, практичнее превратить в полноценную комнату.

Надо выбрать обработки и начинать облицовку. Можно немного поэкспериментировать и применить весьма неожиданные дизайнерские приемы.

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Если балкон предназначен для отдыха, его можно обить вагонкой. Ее располагают по горизонтали и по вертикали, что позволит визуально расширить помещение или, наоборот, поднять высоту потолка. Такой вид обработки относится к натуральным, экологически чистых материалов и считается долговечным.

Вагонка не выгорает на солнце, но требует периодического покраске лаком или краской, относится к дорогим материалов и требует определенного опыта при монтаже. Применяется как для внутренней, так и для внешней отделки.

ПВХ панели или пластик можно отнести к наиболее распространенным и доступным варианта отделочных материалов. Это прекрасное соотношение цены и качества. Выпускается пластик в виде полос определенной длины и имеет широкий выбор цветовой гаммы, позволяет имитировать любую поверхность, например, дерево или декоративный камень.

Идеальная атмосфера во время завтрака задает тон на весь день. В этом значительную роль играет дизайн уголке для первого перекуса. Место для сидения у окна - лучший вариант

Стоит повесить лампу над столом, чтобы выделить эту зону. Мягкая обивка сидений и спинок создаст максимально комфортные условия для утреннего кофе.

remontbp.com
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