Обшивка балкона по-богатому, но за малые деньги - как сэкономить на ремонте

Фото: remontbp.com

Дизайн балкона должен совпадать с атмосферой квартиры. Вместо превращения его в склад хранения различных вещей, практичнее превратить в полноценную комнату.

Надо выбрать обработки и начинать облицовку. Можно немного поэкспериментировать и применить весьма неожиданные дизайнерские приемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Терраса или веранда: что лучше сделать для отдыха на даче

Если балкон предназначен для отдыха, его можно обить вагонкой. Ее располагают по горизонтали и по вертикали, что позволит визуально расширить помещение или, наоборот, поднять высоту потолка. Такой вид обработки относится к натуральным, экологически чистых материалов и считается долговечным.

Вагонка не выгорает на солнце, но требует периодического покраске лаком или краской, относится к дорогим материалов и требует определенного опыта при монтаже. Применяется как для внутренней, так и для внешней отделки.

ПВХ панели или пластик можно отнести к наиболее распространенным и доступным варианта отделочных материалов. Это прекрасное соотношение цены и качества. Выпускается пластик в виде полос определенной длины и имеет широкий выбор цветовой гаммы, позволяет имитировать любую поверхность, например, дерево или декоративный камень.

Идеальная атмосфера во время завтрака задает тон на весь день. В этом значительную роль играет дизайн уголке для первого перекуса. Место для сидения у окна - лучший вариант Стоит повесить лампу над столом, чтобы выделить эту зону. Мягкая обивка сидений и спинок создаст максимально комфортные условия для утреннего кофе.