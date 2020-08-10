Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования

Фото: boredpanda.com

Жители квартир не имеют доступа к садам. Но ученые утверждают, что наслаждаться временем на улице в зеленых насаждениях - это один из лучших способов улучшить психическое здоровье. Это трудно сделать, живя в квартире многоэтажки.

Поэтому дизайнеры переделывают балконы на зеленые оазисы. Они показывают, как можно спастись от суеты города.

Об этом пишет Іovethegarden.

Живая стена сейчас очень в тренде, и ее часто можно найти в самых барах и офисах. Она должна быть центральной частью пространства, а остальные площади, спроектированная простотой.

Дизайнеры показали как сделать из балкона мини-сад. Для повышения функциональности пространства, следует придерживаться минимум мебели. Лучше между ними больше расставить или повесить живых растений.

Хорошим выбором является тепла палитра цветов с терракотовыми горшками и мягкой мебелью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Растения по стенам: показали стильные способы дизайна

Пол на балконе должно быть не только красивой, но и практичной. Должна быть устойчивой к перепадам температуры. Поверхность выстилают специальной пленкой или покрываем водонепроницаемой штукатуркой. Для теплоизоляции подойдут минеральная вата, пенопласт. При наличии маленьких дефектов принято использовать смесь самовыравнивающаяся. Большие недостатки можно выровнять с помощью стяжки или под настил из дерева установить лаги, которые представляют собой поперечные балки из твердых пород дерева.