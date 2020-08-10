 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1143
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 495
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2187
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1332
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18738
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
11
13
16
44
11
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить
Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить
Сооружения, которые поражают воображение - назвали победителей конкурса &quot;Здание года-2020&quot;
Сооружения, которые поражают воображение - назвали победителей конкурса "Здание года-2020"
Идеальный балкон: чем застелить пол для уютной атмосферы
Идеальный балкон: чем застелить пол для уютной атмосферы
Видео
Все видео
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1134
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 495
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1620
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2187
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 477
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 11:56

Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования
11

  Комментировать

Защита от жары: как посадить на балконе живу оазис
Фото: boredpanda.com
Защита от жары: как посадить на балконе живу оазис
Защита от жары: как посадить на балконе живу оазис
Защита от жары: как посадить на балконе живу оазис
Защита от жары: как посадить на балконе живу оазис

Жители квартир не имеют доступа к садам. Но ученые утверждают, что наслаждаться временем на улице в зеленых насаждениях - это один из лучших способов улучшить психическое здоровье. Это трудно сделать, живя в квартире многоэтажки.

Поэтому дизайнеры переделывают балконы на зеленые оазисы. Они показывают, как можно спастись от суеты города.

Об этом пишет Іovethegarden.

Живая стена сейчас очень в тренде, и ее часто можно найти в самых барах и офисах. Она должна быть центральной частью пространства, а остальные площади, спроектированная простотой.

Дизайнеры показали как сделать из балкона мини-сад. Для повышения функциональности пространства, следует придерживаться минимум мебели. Лучше между ними больше расставить или повесить живых растений.

Хорошим выбором является тепла палитра цветов с терракотовыми горшками и мягкой мебелью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Растения по стенам: показали стильные способы дизайна

Пол на балконе должно быть не только красивой, но и практичной. Должна быть устойчивой к перепадам температуры.

Поверхность выстилают специальной пленкой или покрываем водонепроницаемой штукатуркой. Для теплоизоляции подойдут минеральная вата, пенопласт.

При наличии маленьких дефектов принято использовать смесь самовыравнивающаяся. Большие недостатки можно выровнять с помощью стяжки или под настил из дерева установить лаги, которые представляют собой поперечные балки из твердых пород дерева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оазис на балконе: показали жилье до и после преобразования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Начал действовать антиукраинской языковой закон

Революционеры открыли музей

Почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 163151
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 11934
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 8235
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
3
 Просмотров: 6984
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6732
Дом
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
Спальня по-японски: как преобразить интерьер до неузнаваемости
13
 Просмотров: 243
Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить
Сказочный замок: показали жилье, из которого не хочется выходить
16
 Просмотров: 693
Сооружения, которые поражают воображение - назвали победителей конкурса "Здание года-2020"
Сооружения, которые поражают воображение - назвали победителей конкурса "Здание года-2020"
44
 Просмотров: 4212
Идеальный балкон: чем застелить пол для уютной атмосферы
Идеальный балкон: чем застелить пол для уютной атмосферы
11
 Просмотров: 3015
Показали модную ограждение двора и цветника
Показали модную ограждение двора и цветника
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
2
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
1
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Голосов: 728
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua