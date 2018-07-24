Натали Портман показала особняк с шикарным пейзажем

Фото: archidea.com.ua

Натали Портман показала имение на склонах Санта-Барбары. Его актриса купила за 6, 5 млн долларов.

Дом спроектирован по проекту канадско-американского архитектора Бартона Майерса. Главное в нем - это открытость пространств в окружающую среду. Он расположен на холме том открывает удивительный пейзаж.

Занимает 10,4 гектара земли. В нем установлены множество датчиков системы "Умный дом".

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В особняке четыре спальни, пять ванных комнат и кухня. Терраса с бассейном возле дома лучшее место для отдыха. Дом построен из стали, бетона и стекла.

В Дубае достраивают небоскреб в форме плеера Apple iPod. Назвали здание The Pad. Главная ее особенность не только в форме, но и в наклоне на 6,5 градуса. Со стороны кажется, что дом вот-вот упадет, но внутри этого не заметно. Дом оснащен новейшей техникой "умного дома". Там установлены приборы с голосовым управлением и распознаванием пользователей, а дверь заперта биометрическими замками.