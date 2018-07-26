На краю реальности: дома окутывает магический туман

Фото: boredpanda.com

Голландский фотограф Альберта Дросте сделал необычную фотосессию домов в тумане. Они придают зданиям магии. Утром толстый туман охватил территорию мельничная села Заансе Сханс в Нидерландах. Для этого автор побывал там в 5 часов утра.

Об этом пишет Вoredpanda.

Этот поселок является настолько известным, что днем ​​там трудно прогуляться. Поэтому фотограф и выбрал для съемки утро, когда еще нет туристов.

Фотографирования раннего утра показывает истинную красоту этого места. Например, облака становятся фиолетовыми, а одеяло тумана листают мельница так, что кажется как он плавает.

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Этот голландский фотограф специализируется на пейзажной фотографии. В объектив его фотокамеры попадают не только горы или цветочные поля, но и удивительные ветряки.

"В Нидерландах все просто. У нас нет ни высоких гор, ни небоскребов. Наша земля абсолютно плоская, здания не высокие и местные жители могут подумать, что голландские пейзажи скучные для съемки по сравнению с ландшафтами в других странах. Как и в любой другой стране, у нас свои уникальности. Например, ветряные мельницы и бесконечные цветочные поля ", - говорит фотограф.