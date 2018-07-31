Мост на руках: гигантские опоры держат 150-метровое сооружение

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Во Вьетнаме построили 150-метровый мост, который держится на двух гигантских руках. Назвали его "Золотой мост". Он расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Стоимость проекта составила 2 млрд. Долларов, которые выделили государственной программой по привлечению туристов в данный регион.

Издание The Guardian включила его в число наиболее впечатляющих пешеходных мостов мира.

Мост ведет по краю горы Бана. Вдоль моста высажены цветы лобелии.

Руки опоры покрасили таким образом, чтобы казались старинными.

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В Дубае достраивают небоскреб в форме плеера Apple iPod. Назвали здание The Pad. Главная ее особенность не только в форме, но и в наклоне на 6,5 градуса. Со стороны кажется, что дом вот-вот упадет, но внутри этого не заметно. Дом оснащен новейшей техникой "умного дома". Там установлены приборы с голосовым управлением и распознаванием пользователей, а дверь заперта биометрическими замками.