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четверг, 30 сентября 2021 15:44

Мини-дом удивляет замыслу и комфортом: яркие фото
6

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Тесный дом в скандинавском стиле кажется нереальным
Фото: contemporist.com
Тесный дом в скандинавском стиле кажется нереальным
Тесный дом в скандинавском стиле кажется нереальным
Тесный дом в скандинавском стиле кажется нереальным
Тесный дом в скандинавском стиле кажется нереальным

Посреди леса американского штата Огайо построили крошечный дом в скандинавском дизайне. Там соблюдены комфорт и уют.

Об этом пишет Contemporist

В доме черный металлический фасад, а вертикальные белые рамы является особой "изюминкой" внешнего вида. Внутренние помещения имеют потолки высотой более 3,5 метра, которые делают пространство просторным и свободным. Гостиная обставлена ​​светлым диваном и кожаным пуфиком.

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Небольшая кухня имеет черные шкафы и белую столешницу с подвесными деревянными полками. Обеденная зона также может служить письменный стол. Она установлена ​​напротив окна, которое позволяет свободно наблюдать за природой.

Спальня расположена в верхнем помещении хижины на мансарде. В потолке встроено окно, чтобы жители могли наслаждаться звездами.

Отель на дереве поражает с первого взгляда. Такую задумку сделало норвежское архитектурное бюро Helen & Hard на берегу Хардангер-фьорд в городе Одда. Необычные дома расположены на склоне соснового леса, с которого открывается вид на морской залив.

Два деревянные домики Woodnest "висят" посреди хвойного леса на расстоянии 5-6 м от земли. Они крепятся с помощью стальных хомутов. Это создает ощущение жизни среди ветвей.

contemporist.com
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