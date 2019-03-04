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понедельник, 04 марта 2019 15:21

Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор
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Получить за поместье Гибсон ожидает 14,5 миллионов долларов.
Фото: latimes.com
Получить за поместье Гибсон ожидает 14,5 миллионов долларов.
Получить за поместье Гибсон ожидает 14,5 миллионов долларов.
Получить за поместье Гибсон ожидает 14,5 миллионов долларов.
Получить за поместье Гибсон ожидает 14,5 миллионов долларов.

Оскароносный актер и режиссер Мел Гибсон выставил на продажу один из своих калифорнийских домов — уютный особняк с интерьером в рустикальном стиле. Расположена недвижимость у подножия гор Санта-Моника на побережье Малибу. Занимает участок в 5 акров. Включает в себя двухэтажный особняк, гостевой дом на 2 спальни, отдельное здание с тренажерным залом и трехместный гараж.

Площадь самого особняка составляет 613 квадратных метров. В нем есть 5 спален и 4 ванные. Под хозяйские апартаменты в особняке отведено отдельное крыло. К главной спальне там прилегает 2 огромные гардеробные и роскошная ванная. Есть также выход на балкон, пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Придомовая территория имения утопает в зелени. На заднем дворе есть 2 бассейна с видом на океан и оплетенная виноградными лозами беседка.

Собственностью Гибсона имение стало больше 10 лет назад. Тогда актер выкупил недвижимость у звезды сериала "Секретные материалы" Дэвида Духовны, отдав за нее $11,5 миллионов.

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Ранее показали роскошную виллу по соседству с бывшим домом Аль Капоне, которую продают по невероятной цене. Находится недвижимость в курортном городке Майами-Бич штата Флорида. Включает в себя 8 спален, столько же ванных, домашний кинотеатр, бильярдную, библиотеку, огромную гардеробную комнату, кабинет, тренажерный зал, роскошную кухню и 2 столовые — одну для завтраков в узком семейном кругу и отдельную для званых ужинов.

latimes.com
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Дата
04
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