Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор

Фото: latimes.com

Оскароносный актер и режиссер Мел Гибсон выставил на продажу один из своих калифорнийских домов — уютный особняк с интерьером в рустикальном стиле. Расположена недвижимость у подножия гор Санта-Моника на побережье Малибу. Занимает участок в 5 акров. Включает в себя двухэтажный особняк, гостевой дом на 2 спальни, отдельное здание с тренажерным залом и трехместный гараж.

Площадь самого особняка составляет 613 квадратных метров. В нем есть 5 спален и 4 ванные. Под хозяйские апартаменты в особняке отведено отдельное крыло. К главной спальне там прилегает 2 огромные гардеробные и роскошная ванная. Есть также выход на балкон, пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Придомовая территория имения утопает в зелени. На заднем дворе есть 2 бассейна с видом на океан и оплетенная виноградными лозами беседка.

Собственностью Гибсона имение стало больше 10 лет назад. Тогда актер выкупил недвижимость у звезды сериала "Секретные материалы" Дэвида Духовны, отдав за нее $11,5 миллионов.

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Ранее показали роскошную виллу по соседству с бывшим домом Аль Капоне, которую продают по невероятной цене. Находится недвижимость в курортном городке Майами-Бич штата Флорида. Включает в себя 8 спален, столько же ванных, домашний кинотеатр, бильярдную, библиотеку, огромную гардеробную комнату, кабинет, тренажерный зал, роскошную кухню и 2 столовые — одну для завтраков в узком семейном кругу и отдельную для званых ужинов.