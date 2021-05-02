 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3384
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1287
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 432
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1828
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7056
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 945
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10188
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
10
4
7
5
13
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Назвали 3 вещи, которые испортят лучший интерьер ванной
Назвали 3 вещи, которые испортят лучший интерьер ванной
Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер
Дизайн гостиной: как гармонично вписать нишу в интерьер
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 702
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 873
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 02:28

Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской
10

  Комментировать

Интерьер детской 2021: полезные советы
Фото: design-lviv.com
Интерьер детской 2021: полезные советы
Интерьер детской 2021: полезные советы
Интерьер детской 2021: полезные советы
Интерьер детской 2021: полезные советы

В интерьере детской комнаты должно хорошо сочетаться спальное место, игорная зона, учебное пространство и гардеробная. Все их нужно спланировать так, чтобы они были практичными и удобными.

Также нужно учитывать и то, что ребенок быстро растет, поэтому постепенно придется вводить некоторые перепланировки. В этом помогут мебель-трансформер и другие полезные мелочи.

Спальная зона:

Слишком много цвета может переполнять и усложнять сон. Современная тенденция состоит в том, чтобы отказаться от традиционного голубого и розового и перейти на универсальные оттенки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайнеры определили цвет спальни, который расслабляет и успокаивает

Игровая зона

Выбросьте этот бездонный ящик для игрушек, сделайте выбор в пользу небольших контейнеров или корзин.

Затем сортируйте игрушки в контейнеры по типу - машинки или куклы, конструкторы, головоломки.

Наклейка с изображениями, а не словами, для наборов для творчества, будет очень кстати.

Учебная зона

Одна из идей, которая особенно нравится, - это учебная мебель - дверцы и ручки шкафов, украшенные изображениями того, что лежит внутри, чтобы помочь детям научиться одеваться.

Используйте различные обивки для мебели, текстиль для окон и фактуры ковров; они не потеряют актуальность. Просто убедитесь, что их легко чистить.

Средиземноморский стиль создает ощущение уюта и передает настроение моря. Он должен передавать естественность, простоту и легкость. Это три составляющих, без которых его создания будет невозможно.

Лучше всего это сможет создать натуральное светлое дерево, паркет, цвета доски, выбеленной солнцем, светлые, почти прозрачные, шторы, а также светлые потолок. Также это все создаст иллюзию, что комната намного больше.

budmaster.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 10116
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9216
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 1 Просмотров: 8955
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 8919
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 8334
Дом
Виды и преимущества деревянных кроватей
Виды и преимущества деревянных кроватей Просмотров: 36
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
Отдельностоящая ванна добавляет шика и комфорта: яркие фото
4
 Просмотров: 270
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
Спальня в средиземноморском стиле: запрещенный цвет в комнате
7
 Просмотров: 108
Назвали 3 вещи, которые испортят лучший интерьер ванной
Назвали 3 вещи, которые испортят лучший интерьер ванной
5
 Просмотров: 729
"Маркет Мебели" отвечает: чем важен офисный стул?
"Маркет Мебели" отвечает: чем важен офисный стул? Просмотров: 18
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
Голосов: 922
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть