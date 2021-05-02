Кто бы мог подумать: важные детали в планировании детской

Фото: design-lviv.com

В интерьере детской комнаты должно хорошо сочетаться спальное место, игорная зона, учебное пространство и гардеробная. Все их нужно спланировать так, чтобы они были практичными и удобными.

Также нужно учитывать и то, что ребенок быстро растет, поэтому постепенно придется вводить некоторые перепланировки. В этом помогут мебель-трансформер и другие полезные мелочи.

Спальная зона:

Слишком много цвета может переполнять и усложнять сон. Современная тенденция состоит в том, чтобы отказаться от традиционного голубого и розового и перейти на универсальные оттенки.

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Игровая зона

Выбросьте этот бездонный ящик для игрушек, сделайте выбор в пользу небольших контейнеров или корзин.

Затем сортируйте игрушки в контейнеры по типу - машинки или куклы, конструкторы, головоломки.

Наклейка с изображениями, а не словами, для наборов для творчества, будет очень кстати.

Учебная зона

Одна из идей, которая особенно нравится, - это учебная мебель - дверцы и ручки шкафов, украшенные изображениями того, что лежит внутри, чтобы помочь детям научиться одеваться.

Используйте различные обивки для мебели, текстиль для окон и фактуры ковров; они не потеряют актуальность. Просто убедитесь, что их легко чистить.

Средиземноморский стиль создает ощущение уюта и передает настроение моря. Он должен передавать естественность, простоту и легкость. Это три составляющих, без которых его создания будет невозможно. Лучше всего это сможет создать натуральное светлое дерево, паркет, цвета доски, выбеленной солнцем, светлые, почти прозрачные, шторы, а также светлые потолок. Также это все создаст иллюзию, что комната намного больше.