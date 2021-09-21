Как выбрать смеситель для ванны

Немецкий бренд Grohe выпускает сантехнические оборудование уже 85 лет

Выбирая смеситель для ванны, важно обратить внимание на его тип, материал из которого он изготовлен, вид покрытия, тип монтажа, бренд, а также дизайн. Данные критерии влияют на интерьер санузла, удобство использования, на долговечность и внешний вид сантехнического устройства.

Виды

Смесители для ванны делятся на три основных вида в зависимости от типа управления:

1. Двухвентильные — это классическая модель, в которой управление температурой и напором воды осуществляется с помощью двух вентилей или рычагов. Преимущества: простота настройки параметров. Недостаток — более быстрое изнашивание деталей, чем в однорычажных моделях.

2. Однорычажные — управление осуществляется с помощью рукоятки. Преимущества — быстрая настройка необходимых параметров, экономичный расход водных ресурсов, возможность быстрого управления с помощью одной руки. Недостатки: в дешевых моделях быстро выходит из строя картридж.

3. Термостатические — смеситель, который на протяжении всего использования держит заданную температуру. Преимущества: полностью исключена возможность ошпаривания, поддерживает комфортные параметры воды, не нужно каждый раз настраивать и регулировать температуру. Термостатические смесители обеспечивают комфорт и безопасность банных процедур, а также экономят водные ресурсы. Недостатки: более высокая цена, в сравнении с обычными моделями.

Материалы

На рынке представлены смесители для ванны, изготовленные с разных материалов, но наиболее долговечными и износостойкими является латунь и нержавеющая сталь. Латунные изделия отличаются прочностью, устойчивостью к коррозии, ударам и другим механическим повреждениям. Они не выделяют никаких химических примесей в воду.

Смесители из нержавеющей стали более дешевые, но также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. К сожалению, в продаже есть много подделок, изготовленных из сплавов низкого качества. В хорошем металле содержание хрома должно быть не менее 13%.

От качества покрытия будет зависеть внешний вид смесителя для ванной. В производстве используют хром, эмаль и никель. Стоит отдать предпочтение изделиям с хромовым покрытием, ведь оно наиболее стойкое к царапинам и выглядит красиво на протяжении долгого периода времени. В продаже доступно много оттенков хрома, так что можно подобрать вариант наиболее подходящий к интерьеру.

Тип крепления

По способу монтажа смесители делятся на:

1. Врезные. Устанавливаются на борт ванной. Самый простой и быстрый вид монтажа.

2. Настенные. Монтируются на стеновую панель. Трубки, как правило, прячутся под плиткой.

3. Напольные. Устанавливаются на пол. Выглядят очень красиво и стильно, но подходят для больших комнат.

Бренд

Известные бренды изготавливают продукцию на современном оборудовании, имеют все необходимые сертификаты качества и применяют фирменные разработки для достижения наилучших эксплуатационных характеристик. Если вам нужен долговечный смеситель, выбирайте изделия фирм Grohe, Roca, Hansgrohe, Lemark, Oras.

Например, немецкий бренд Grohe выпускает сантехнические оборудование уже 85 лет. В линейке смесителей для ванны представлены модели для любого интерьера — широкий выбор цветовой гаммы, дизайна и типов монтажа. В продаже доступно более 20 коллекций. На весь ряд предоставляется гарантия минимум 5 лет.

Все изделия изготовлены из латуни и имеют износостойкое хромовое покрытие StarLight, благодаря которому смеситель и через 10 лет будет выглядеть, как новый. В однорычажных моделях установлен керамический картридж, обеспечивающий плавную и точную регулировку. Все смесители оснащены аэратором, автоматическим переключателем ванна/душ и скрытыми S-образными эксцентриками. Купив смеситель для ванны Grohe, вы точно сэкономите свой бюджет на счетах за воду и услугах сантехника.