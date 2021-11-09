Как уложить тротуарную плитку: когда сложный процесс становится простым

Укладка тротуарной плитки – процесс последовательный, в чем-то интересный, местами – сложный. Основной секрет успеха – знать, как правильно класть брусчатку. Об этом и расскажем в статье.

Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку

С чего начать создание идеального приусадебного участка?

Шаг 1. Планировать ландшафтный дизайн. Тропинки должны четко разграничивать важные зоны на территории двора: сад, барбекю, заезд в гараж.

Шаг 2. Тротуарная плитка должна завершать пространство, подчеркивать все зоны, гармонично продолжать стиль дома.

Шаг 3. Выбрать форму плитки, например, прямоугольную. Можно выбрать плитку с одним или несколькими разными по размеру элементами.

Шаг 4. Выбрать способ укладки – рядами, радиально или неординарным рисунком, который легко создать с помощью богатой цветовой палитры тротуарной плитки.

Шаг 5. Выбрать качественный материал. Брусчатка должна иметь следующие технические характеристики:

• долговечность;

• прочность;

• влагостойкость;

• морозостойкость;

• стойкость к ультрафиолету;

• легкость в укладке.

Шаг 6. Уложить тротуарную плитку.

Шаг 7. Дополнить и лаконично завершить ландшафтный дизайн с помощью палисада или поребрика.

Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку

Укладываем тротуарную плитку как настоящие профи

Если вы решились класть тротуарную плитку собственноручно, тогда стоит запастись терпением и четко соблюдать полезные рекомендации:

І. Создаем основу под укладку тротуарной плитки:

• геотекстиль;

• дренажный слой из песка, толщиной 3 см;

• слой щебня мелкой и средней фракции (5-10) – толщиной 7 см;

• слой песка, толщиной 1 см;

• слой смеси из песка и цемента.

ІІ. Укладываем тротуарную плитку:

• производим разметку территории;

• устанавливаем бордюры на цементную смесь;

• создаем основание;

• укладываем тротуарную плитку;

• выравниваем виброплитой;

• очищаем поверхность от остатков смеси;

• поливаем тротуарную плитку водой.

Как видим, отличный результат зависит от многих факторов. Так что, если вы не на 100% уверены в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам. Заказать дизайн-проект и купить качественную тротуарную плитку можно прямо у производителя ТМ "Мій двір". Он предлагает огромный выбор брусчатки разных стилей: хай тек, минимализм, модерн, классика. Кроме того, мастера работают и по индивидуальному проекту. Обращайтесь!