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Как уложить тротуарную плитку: когда сложный процесс становится простым

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Укладка тротуарной плитки – процесс последовательный, в чем-то интересный, местами – сложный. Основной секрет успеха – знать, как правильно класть брусчатку. Об этом и расскажем в статье.

  Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку
Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку

С чего начать создание идеального приусадебного участка?

Шаг 1. Планировать ландшафтный дизайн. Тропинки должны четко разграничивать важные зоны на территории двора: сад, барбекю, заезд в гараж.
Шаг 2. Тротуарная плитка должна завершать пространство, подчеркивать все зоны, гармонично продолжать стиль дома.
Шаг 3. Выбрать форму плитки, например, прямоугольную. Можно выбрать плитку с одним или несколькими разными по размеру элементами.
Шаг 4. Выбрать способ укладки – рядами, радиально или неординарным рисунком, который легко создать с помощью богатой цветовой палитры тротуарной плитки.
Шаг 5. Выбрать качественный материал. Брусчатка должна иметь следующие технические характеристики:

• долговечность;
• прочность;
• влагостойкость;
• морозостойкость;
• стойкость к ультрафиолету;
• легкость в укладке.

Шаг 6. Уложить тротуарную плитку.
Шаг 7. Дополнить и лаконично завершить ландшафтный дизайн с помощью палисада или поребрика.

  Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку
Секрет успеха хорошей укладки плитки – знать, как правильно класть брусчатку

Укладываем тротуарную плитку как настоящие профи

Если вы решились класть тротуарную плитку собственноручно, тогда стоит запастись терпением и четко соблюдать полезные рекомендации:

І. Создаем основу под укладку тротуарной плитки:

• геотекстиль;
• дренажный слой из песка, толщиной 3 см;
• слой щебня мелкой и средней фракции (5-10) – толщиной 7 см;
• слой песка, толщиной 1 см;
• слой смеси из песка и цемента.

ІІ. Укладываем тротуарную плитку:

• производим разметку территории;
• устанавливаем бордюры на цементную смесь;
• создаем основание;
• укладываем тротуарную плитку;
• выравниваем виброплитой;
• очищаем поверхность от остатков смеси;
• поливаем тротуарную плитку водой.

Как видим, отличный результат зависит от многих факторов. Так что, если вы не на 100% уверены в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам. Заказать дизайн-проект и купить качественную тротуарную плитку можно прямо у производителя ТМ "Мій двір". Он предлагает огромный выбор брусчатки разных стилей: хай тек, минимализм, модерн, классика. Кроме того, мастера работают и по индивидуальному проекту. Обращайтесь!

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