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пятница, 09 апреля 2021 09:45

Как стильно украсить беседку для уютной атмосферы
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Беседка на даче: как выбрать стильный интерьер
Фото: idei-dekoru.com
Беседка на даче: как выбрать стильный интерьер
Беседка на даче: как выбрать стильный интерьер
Беседка на даче: как выбрать стильный интерьер
Беседка на даче: как выбрать стильный интерьер

Беседки возле дома обустраивают для отдыха. Они могут быть выполнены из дерева, кирпича, металла, сделанные в виде небольшого павильона с окнами и крышей, обычного навеса или даже напоминают небольшие домики.

В них приятно спрятаться от палящего солнца, отдохнуть от забот. Это не получится сделать в жаре. Чтобы создать холодок и украсить беседку, ее надо дополнить оригинальной мебелью и занавесками.

Мебель для беседки стоит подбирать с учетом практичности. С этой задачей хорошо справится мебель, изготовленная из пластика, ротанга и дерева. Деревянные изделия, предназначенные для улицы, обязательно должны быть пропитаны антигрибковые составом от гниения. Еще более долговечными сделает их лаковое покрытие.

Украсить скамейки, столы и стулья и саму беседку помогут скатерти, подушки, чехлы, а также занавески. Не стоит бояться использовать тканевые изделия, при непогоде их всегда можно будет убрать. Они сделают беседку не только красивой, но еще и уютной. Также придадут ей особый шарм и индивидуальность.

А если хочется погреться на солнце - можно просто раздвинуть их в стороны. Чтобы полотна не разлетались на ветру, они крепятся и сверху и снизу. В результате шторы слегка надуваются, как паруса.

Для декорирования беседок лучше всего подходят ткани из натуральных волокон. Самой большой популярностью пользуются акриловые полотна, так защищают от ультрафиолетовых лучей, пропускают воздух и плохо впитывают влагу.

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Стоит уделить внимание и цветовому оформлению. Оформляя беседку, не стоит слишком сильно увлекаться разнообразием красок. Надо использовать не более трех цветов. Для основного следует выбрать какой-нибудь успокаивающее оттенок, яркими можно будет сделать несколько акцентов, например, подушки или чехлы.

Стеклянная мебель является универсальным решением для различных стилей. Они разбавляют прохладой слишком уютные интерьеры, и наоборот обрамляют яркие. Они добавляют элегантности, легкости и пространства комнате.

Этот материал хорошо сочетается с большинством других, позволяет создавать нестандартные дизайнерские акценты.

vidpoviday.com
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Дата
09
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