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воскресенье, 07 июля 2019 23:28

Как из сказки: показали очаровательный дом с необычным оформлением
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Снаружи этот коттедж напоминает избушку из сказки братьев Гримм.
Фото: livingbiginatinyhouse.com
Снаружи этот коттедж напоминает избушку из сказки братьев Гримм.
Интерьер этого дома оформлен в рустикальном стиле.
Интерьер этого дома оформлен в рустикальном стиле.
Интерьер этого дома оформлен в рустикальном стиле.

На острове Ванкувер построили коттедж, снаружи похожий на домик Гензеля и Гретель. Участок под строительство выбрали на лесистом берегу бухты. Крышу сделали из кедрового гонта. На дымоход пристроили металлическую крышку ручной работы, выполненную в форме гриба.

Чтобы обеспечить комфортные условия проживания, интерьер коттеджа сделали современным. Добавили в него рустикальные мотивы. В оформлении использовали преимущественно древесину и камень. Пишет livingbiginatinyhouse.

На первом этаже дома обустроили гостиную, кухню и ванную комнату, на мансардном — спальню. В гостиной акцент сделали на камине. У окна обустроили обеденную зону.

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Кухню сделали L-образной формы. Благодаря этому удалось организовать пространство таким образом, чтобы процесс приготовления пищи был максимально комфортным.

Под лестницей, ведущей на мансардный этаж, разместили водонагревательное оборудование и бытовую технику.

В Мексике построили подземный экодом, напоминающий жилище сказочного героя. Комнаты его воспроизводят форму плодов арахиса. Внутреннее пространство дома разделено на 2 зоны, соединенные узким проходом. В одной из них обустроены спальня и ванная, в другой — гостиная и кухня.

livingbiginatinyhouse.com
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Дата
07
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