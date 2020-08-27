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четверг, 27 августа 2020 09:25

Как доставить товары быстро и по выгодной стоимости

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Как доставить товары быстро и по выгодной стоимости
Vector China - службой доставки товаров из США и Китая

Многие украинские компании и предприниматели связывают свою деятельность с китайским рынком. Он развивается высокими темпами и становится все более привлекательным для украинских клиентов. Продукция из Китая сейчас конкурирует по качеству со многими европейскими аналогами, а стоимость товаров намного ниже. Это делает их востребованными для оптовой и розничной продажи в Украине.

Компания Vector China является службой доставки из Китая и предлагает комплекс услуг, с ней связанных. Например, выкуп товара в китайских поставщиков и производителей. Сегодня доставка товаров из Китая не является проблематичным, длительным и сложным процессом. Она настроена и позволяет получать качественную продукцию по выгодной стоимости в короткие сроки.

Специфика доставки товаров:

• Покупка товаров в онлайн магазине с указанием виртуального адреса состава посредника в Китае.
• При возникновении проблем с покупкой товаров можно воспользоваться услугой выкупа товаров.
• Специалист службы обрабатывает заказы на выкуп, выкупает товар и оформляет доставку.
• Служба несет ответственность за товары, поступившие на склад, а также при прохождении таможенного контроля.
• Отправка товаров из Китая осуществляется авиационным или морским транспортом на указанный адрес получателя.
• По прибытии на Украину груз доставляется курьерской службой (Новая Почта) /

Служба предоставляет своим клиентам ряд услуг на безвозмездной основе. К ним относится экспертная консультация по покупкам товаров, доставке и прохождению таможни, предоставления виртуального адреса в Китае, прием посылок и хранения их на складе. А также объединение нескольких посылок в одну, уменьшение веса покупки за счет удаления упаковки производителя.

Компания также предоставляет услуги по доставке товаров из США. Доставка товаров и грузов, а также доставка авто из США (подробнее обо всех услугах можно узнать на сайте компании Vector Delivery).

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