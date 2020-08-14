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среда, 02 сентября 2020 02:28

Элегантно и стильно: где правильно поставить аквариум
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Аквариум запрещено ставить у окон и телевизора
Фото: home-ideas.com.ua
Аквариум запрещено ставить у окон и телевизора
Аквариум запрещено ставить у окон и телевизора
Аквариум запрещено ставить у окон и телевизора
Аквариум запрещено ставить у окон и телевизора

Роскошь и элегантность - с этими словами ассоциируется интерьер с аквариумом. При этом неважно какого он размера. Главное, чтобы был встроен в мебель или стены. Тогда стильно вписываются в общий вид комнаты.

Их шикарный вид, веселые блики воды, разноцветная подсветка и, конечно же, декоративные рыбки - главные факторы, описывающие такие конструкции.

В продаже есть аквариумы от 20 до 700 литров. Сначала стоит убедится, что подставка, полка или пол его выдержат. Для моделей объемом 40 литров и более рекомендуется покупать специальный стенд.

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Условия для комфортного расположения аквариума:

1. Держите аквариум далеко от окон. Прямой солнечный свет сильно нагревает воду, а также вызывает стремительное размножение водорослей.

Обогреватель тоже нарушать температурный режим аквариума. От этого воспитанники могут умирать, болеть, хуже размножаться.

Есть несколько условий дополнительного комфорта, но не для рыбок, а для вас:

2. Рядом с аквариумом должны быть розетки для подключения компрессора, обогревателя и освещение. Вы наверняка не будете в восторге от проводов, тянущихся по всей комнате, поэтому подумайте о проводку заранее.

3. Не устанавливать аквариум рядом с телевизором. Лучше смонтировать резервуар в комнате, где нет других важных фокусов внимания.

В корейском городе Сеул создали впечатляющий дом, которого нет больше нигде в мире. По его стенах бушуют океанские волны. Это не просто экраны. Кажется, что с них вода вот-вот выльется наружу.

Края экранов заворачивают за два угла здания позволяет добиться особенно реалистичной анаморфотное 3D-иллюзией.

petcenter.com.ua
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