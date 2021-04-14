Дом-невидимка поражает фантазией дизайнеров

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В бухте острова Серифос на берегу Эгейского моря завершается строительство подземного дома. Его при определенном ракурсе вообще не видно. Благодаря углубленному расположению жилье защищено от сильных ветров.

Наружная лестница врезана в откос и соединяет 3 уровня с главным входом, расположенным в верхней части, над гостиной.

Плавный спуск внутрь дома постепенно раскрывает пространства невидимые сначала, образуя двусторонний вид - на море во время спуска и на небо во время подъема.

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Продольные подпорные стены из камня определяют профиль сооружения. В отличие от тяжелых каменных стен, внутренние перпендикулярные перегородки - легкие, сделанные из стекла и могут открываться по всей своей длине, обеспечивая при необходимости циркуляцию воздуха.

Фронтальная застекленная часть помещений смотрит на восток, а окна, расположенные в глубине дома, открываются доступ естественного света в подземный интерьер.

Кроме природного камня в отделке используется необработанный бетон, дерево и металл.

Новинки в интерьере касаются не только оформления стен или пола, но и освещения. Базовые черный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов является беспроигрышным вариантом. Здесь следует обратить внимание на наличие оконных проемов и расположения самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время.