Дизайнеры показали впечатляющий интерьер квартиры, который захочет каждый

Фото: facebook.com/OV2.design

Металл делает интерьер изысканным и элегантным. Для этого надо правильно дозировать цвета и текстуры.

Как это сделать на примере показывают дизайнеры студии OV2 в Фейсбук.

Они в столичной квартире на 80 м2 объединили беж, серый и терракотовый.

Монохромный интерьер разбавили цветовые акценты. В прихожей и кухни-гостиной изюминкой стал терракотовый цвет. Кухня вышла функциональной за счет того, что пеналы с техникой разместили отдельно от рабочей поверхности. Гостиной предоставили большего уюта с помощью камина.

В спальне везде прослеживаются лаконичные линии - стеновые панели и элементы мебели.

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Детская комната выделяется среди других комнат своей нежностью и легкостью. Много света и зеркал визуально расширяют помещение. Есть место для отдыха, обучения и занятий спортом.

Оба санузлы выполнены в одной цветовой гамме и стилистике. Там объединены текстуры камня и дерева.

В одной комнате можно вместить кухню, спальню, зону отдыха и рабочее место. Оно не будет выглядеть накопленным благодаря напольному покрытию различных фактур и уровней. Это лучше, чем стены из гипсокартона, которые съедят и без того небольшую площадь.