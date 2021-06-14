Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон

Окна обновляют без ремонта малярной лентой. Фото: instagram.com

Оконные рамы можно красить в любой цвет для разнообразия интерьера. Потребность возникает когда рамы пришли в негодное вид.

Об этом пишет в инстаграм alexandra_crystal_

Самое приятное, что эту работу можно выполнять без демонтажа окон. Красить на любом этапе ремонтных работ, даже если уже готов ремонт.

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Процесс окрашивания оконных рам:

Стеклопакеты заклеить малярной лентой и малярным бумагой.

Чтобы не испачкать краской откосы, стены и пол оклеить защитными материалами.

Поверхность очистить, обезжирить и красить.

Алюминиевые конструкции покрыть лаком: глянец или мат.

Летом каждому хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому стоит поставить стол на веранде или в саду. В этом материале вы найдете идеи, как сделать его уютным. Об этом далее в статье.