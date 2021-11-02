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среда, 03 ноября 2021 15:44

Бризеры: что это, принцип работы, монтаж, эффективность

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Бризер — это приточная система очистки воздуха, которая забирает воздух с улицы, фильтрует вредные газы, аллергены и частицы пыли, после чего пропускает очищенный воздух в помещение. Ключевая особенность состоит в возможности очищать даже самые мелкие, незаметные глазу человека вредные микрочастицы.

Использование бризера позволяет обезопасить себя от множества негативных эффектов и заболеваний, которые являются следствием загрязненного воздуха в квартире или доме.

Примеры:

• повышенная сонливость;
• респираторные заболевания;
• раздражение слизистых оболочек;
• осложнения астмы, бронхита и других заболеваний.

И так далее — этот список далеко не полный и может продолжаться очень долго. Бризер будет полезен как полностью здоровым людям для предупреждения проблем со здоровьем, так и с ослабленным иммунитетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Принцип работы

Рассмотрим технологию и процесс на примере высокоэффективных бризеров Tion, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны и завоевавших множество наград.

Принцип работы: при закрытых окнах забирается воздух из улицы, который содержит в себе вредные частицы, благодаря продуманной системе фильтрации происходит очистка, включая неприятные запахи, подогревается и подается в комнату. Также, помимо очистки воздуха из улицы — бризеры очищают воздух который уже находится в комнате благодаря системе рециркуляции.

Монтаж бризеров

Процесс монтажа занимает не более 1-го часа у специалистов со необходимым опытом и оборудованием. При заказе бризера, на место приезжают сотрудники компании и проводят установку.

Процесс установки:

1. Выбор места — специалисты анализируют помещение и предлагают лучшие места для монтажа, с учетом эффективности и дизайна интерьера.
2. Подготовка места установки — с помощью специального оборудования для алмазного бурения проделывается подходящее отверстие в выбранном месте, устанавливается утепляющий материал и шумоизоляция.
3. Монтаж — за 10 минут вешается и подключается сам бризер с последующей проверкой его работы.

  Использование бризера позволяет обезопасить себя от многих заболеваний
Использование бризера позволяет обезопасить себя от многих заболеваний

Самостоятельно устанавливать бризер не рекомендуется, необходимо обратиться к специалистам с опытом, которые разбираются в тонкостях работы такой системы очистки воздуха.

Монтаж бризера Tion

Отличия бризеров от других систем очистки воздуха

Бризеры имеют уникальные особенности и высокую эффективность, в сравнении с другими системами приточной вентиляции помещений. Они имеют обширный функционал и фильтры, эффективно очищающие воздух. В отличии от кондиционеров и очистителей, бризеры обеспечивают приток нового воздуха, очистку. В отличии от клапана - подача воздуха возможна на 5 человек, а не на одного. Детальное сравнение на изображении ниже.

  Использование бризера позволяет обезопасить себя от многих заболеваний
Использование бризера позволяет обезопасить себя от многих заболеваний

ТОП-3 бризера для притока и очистки воздуха

Лучшими бризерами из линейки TION являются: Tion 4S, Tion O2, Tion Lite. Каждый из них решает свои задачи и имеет свою мощность с уровнями фильтрации. Выбор должен основываться на размерах помещения и среднее количество человек пребывающих в комнате постоянно. 4S — самый мощный вариант, приток 140 м³/ч, есть режим рециркуляции и поддержка Tion MagicAir, O2 — 120 м³/ч, средний по мощности бризер, который имеет аналогичный функционал с 4S, Lite — самый компактный бризер с мощностью 100 м³/ч, рассчитанный на маленькие помещения, отсутствует фильтр запахов и газов.

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