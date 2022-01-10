Блочно-модульная котельная: применение и комплектация

Современная автономная блочно-модульная котельная (БМК) – это компактная конструкция. Она полностью готова к применению, может быть использована в разных сферах – на промышленных, хозяйственных, коммерческих или жилых объектах. Стационарная система состоит из нескольких модулей без перегородок. Здесь устанавливают котельное оборудование, которое подключают к источникам электричества, топлива и воды. Монтаж возможен в отдельном здании или на крыше действующего объекта. Модульное строение позволяет снизить затраты на монтаж, его можно укомплектовать техникой разной мощности.
Применение модульных котельных
Чаще всего БМК используют в таких сферах:
• ЖКХ. Подача энергоресурсов в микрорайоны, квартиры, дома, небольшие поселки.
• Производство и промобъекты. Необходимы для обеспечения технологических процессов паром.
• Предприятия разного профиля. Отопление и обогрев производственных помещений, ГВС и пр.
• Сезонные объекты и времянки, культурные, социальные комплексы.
Блочная модульная установка применяется там, где нет возможности подвести газ или монтировать котел внутри помещения. Нередко модуль никак не относится к основному источнику тепла, но становится резервным при понижении температуры.
Виды БМК
По типу конструкции и особенностям установки блочно-модульные комплексы разделены на несколько классов. Можно подобрать передвижные установки, оснащенные шасси, или стандартные котельные. Последние монтируют на фундамент. Классифицируют установки и по принципу работы. Они могут работать на нагрев теплоносителя, а также генерацию пара и обеспечение помещений горячей водой. По типоразмерам мощности уровень производительности колеблется в пределах 0,1–40 мВт. Все виды комплексов работают автономно. Часто они не требуют серьезного вмешательства извне и обслуживания.
Устройство блочно-модульной котельной
Подобрать установку можно на сайте. Тут предлагают разные модификации устройств, в которые включены готовые к работе модули разной оснащенности. В комплексе:
1. Здание котельной. Для обшивки использован профнастил.
2. Оборудование для отопления – теплогенераторы, котел, бункер или емкость для топлива.
3. Насос.
4. Арматура. Запорная, регулирующая, предохранительная.
5. Счетчики воды, энергоресурсов, электроэнергии.
6. Сигнализации, охранная и пожарная.
В состав комплекта включают системы дымоудаления, водоподготовки.
Нормы размещения
Для монтажа БМК потребуется гидроизолированная площадка, которую выполняют из бетона и армирующего материала. Она должна быть больше размера котельной – по периметру на 5–15 см. Монтаж на готовую плиту возможен исключительно после трамбовки и полного застывания раствора. На это отводится около 21–25 дней. Фундамент под бетонное основание обустраивать не придется, достаточно будет и ровной поверхности. Дополнительно ее можно засыпать песком с последующей трамбовкой материала.
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