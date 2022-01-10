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понедельник, 10 января 2022 19:09

Блочно-модульная котельная: применение и комплектация

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Современная автономная блочно-модульная котельная (БМК) – это компактная конструкция. Она полностью готова к применению, может быть использована в разных сферах – на промышленных, хозяйственных, коммерческих или жилых объектах. Стационарная система состоит из нескольких модулей без перегородок. Здесь устанавливают котельное оборудование, которое подключают к источникам электричества, топлива и воды. Монтаж возможен в отдельном здании или на крыше действующего объекта. Модульное строение позволяет снизить затраты на монтаж, его можно укомплектовать техникой разной мощности.

 

Применение модульных котельных

Чаще всего БМК используют в таких сферах:

• ЖКХ. Подача энергоресурсов в микрорайоны, квартиры, дома, небольшие поселки.

• Производство и промобъекты. Необходимы для обеспечения технологических процессов паром.

• Предприятия разного профиля. Отопление и обогрев производственных помещений, ГВС и пр.

• Сезонные объекты и времянки, культурные, социальные комплексы.

Блочная модульная установка применяется там, где нет возможности подвести газ или монтировать котел внутри помещения. Нередко модуль никак не относится к основному источнику тепла, но становится резервным при понижении температуры.

Виды БМК

По типу конструкции и особенностям установки блочно-модульные комплексы разделены на несколько классов. Можно подобрать передвижные установки, оснащенные шасси, или стандартные котельные. Последние монтируют на фундамент. Классифицируют установки и по принципу работы. Они могут работать на нагрев теплоносителя, а также генерацию пара и обеспечение помещений горячей водой. По типоразмерам мощности уровень производительности колеблется в пределах 0,1–40 мВт. Все виды комплексов работают автономно. Часто они не требуют серьезного вмешательства извне и обслуживания.

Устройство блочно-модульной котельной

 

Подобрать установку можно на сайте. Тут предлагают разные модификации устройств, в которые включены готовые к работе модули разной оснащенности. В комплексе:

1. Здание котельной. Для обшивки использован профнастил.

2. Оборудование для отопления – теплогенераторы, котел, бункер или емкость для топлива.

3. Насос.

4. Арматура. Запорная, регулирующая, предохранительная.

5. Счетчики воды, энергоресурсов, электроэнергии.

6. Сигнализации, охранная и пожарная.

В состав комплекта включают системы дымоудаления, водоподготовки.

Нормы размещения

Для монтажа БМК потребуется гидроизолированная площадка, которую выполняют из бетона и армирующего материала. Она должна быть больше размера котельной – по периметру на 5–15 см. Монтаж на готовую плиту возможен исключительно после трамбовки и полного застывания раствора. На это отводится около 21–25 дней. Фундамент под бетонное основание обустраивать не придется, достаточно будет и ровной поверхности. Дополнительно ее можно засыпать песком с последующей трамбовкой материала.

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Дата
10
января

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