Без газа и электричества: как бюджетно отопить дом зимой

Не секрет, что ежегодно украинцы сталкиваются с наибольшим ужасом - отопительным сезоном и платежами с заоблачными суммами. Особенно страдают владельцы частных домов с большей площадью.

Cоответственно пытаются искать альтернативные варианты отопить дом без газа и электричества. В таком случае идеальным выходом будут универсальные твердотопливные котлы длительного горения.

Как выбирать

Покупая котел, стоит в первую очередь учесть площадь дома, чтобы устройство смогло отопить все комнаты. Далее внешний вид и функциональность самого котла. В частности высокий КПД, достаточно большая площадь теплообменника, удобная объемная топка. При этом котел должен быть не громадным, удобным в уходе и подключении. Стоимость хорошего котла, который прослужит не один год, должна составлять не менее 15 тыс. грн. Можно приобрести и дешевле, но специалисты не советуют, ведь обычно такие не справляются со своей задачей. Говорят, "все тепло пойдет в трубу".

Наиболее популярны два вида универсальных котлов компании Northon - N1 и N2. Изготовлены исключительно из высококачественной стали, которую проверяют под высоким давлением (6 Атм). Гарантию на работу таких котлов дают в 5 лет.

"Модель N2 с автоподачей: рядом с самым котлом установлен бункер с топливом. Оно периодически автоматически подается для горения. Автоматика может быть стандартной, а может быть более современной и работать через Wi-Fi. Таким образом управлять котлом можно удаленно со смартфона. В зависимости от размера бункера, будет работать от 2 дней до нескольких недель. То есть все это время к нему можно не подходить вообще. Модель N1 точно такая же, но без бункера, поэтому топливо стоит подавать вручную ", - говорит инженер Александр из компании Northon.

Как установить и чем топить

Монтаж могут выполнить сантехники или отопительные компании, которые на этом специализируются. Факт установления должен быть подтвержден подписью, печатью и датой на гарантийном талоне котла.

Для топки котлов Northon подходят все виды твердого топлива: дрова, уголь, пеллеты, брикеты. Можно использовать даже строительные отходы, опилки или мусор, что горит.

Как ухаживать

Котлы обязательно стоит чистить. Как часто придется это делать зависит от вида, влаги и качества топлива, которое использует хозяин.

"Все индивидуально. В среднем чистить придется 1-2 раза в неделю. Но стоит учитывать, чем чаще чистить котел, тем лучше будет теплопередача. Когда стенки покрываются сажей, теплообменнику труднее принимать тепло, появляется барьер. Котлы Northon имеют в этом преимущество. Благодаря цилиндрической форме, хорошем сухом горении и тяге коэффициент нагара минимален. К тому же его удобно чистить", - объясняет Александр.

Если заинтересовались универсальными твердотопливными котлами, советуем обратиться к специалистам компании Northon. Они подробно проконсультируют и помогут подобрать такое устройство, которое идеально подойдет вашему дому. В результате получите тепло и уют зимой и немало сэкономленных средств.