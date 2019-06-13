Аппетитная роскошь: показали ресторан с самым дорогим интерьером

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Лондонский ресторан признали самым дорогим в мире. Точнее его дизайн. Заведение Scott's находится в районе Мэйфейр. Он специализируется на морепродуктах, но здесь можно попробовать изысканные блюда и из других продуктов.

Не так давно в ресторане открылся зал для частных обедов. Его уже оценили критики, назвав ценным интерьером Эвер. Потратили на это все почти 8000000 долларов.

Помещение на девять квадратных метров декорированное 18-ю шедеврами мирового искусства - работами Пьера Огюста Ренуара, Жоана Миро, Эмиля Бернара и Марка Шагала. А антикварная мебель и декор показывают все свои прелести в мире эксклюзивных ламп.

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Новый зал легендарного заведения получил название в честь одной из самых уникальных и редких рыб в мире - платиновой арованы.

Он вмещает от шести до восьми гостей одновременно в комнате площадью девять квадратных метров.

Те, кто ужинает в зале Арована, смогут заказать одно из фирменных блюд Scott's: лобстера Термидора, лосося в черном мисо и к более эксклюзивного плато морепродуктов с устрицами, целым омаром, крабом под соусом, креветками с Дублинского залива, севиче из сибаса. Также посетители смогут попробовать моллюсков, атлантические креветки, мидии и выбрать один из роскошных десертов.

Общая стоимость всех элементов декора оценивается в 7700000 долларов.

В течение прошедших 12 месяцев Рианна инкогнито проживала в Лондоне. Журналистам удалось разведать, в каком именно доме. Им оказался элитный особняк стоимостью почти $ 40 млн. Арендовать его стоит $ 20 000 в неделю.