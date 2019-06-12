Бохо на крыльце: подали интересные идеи для оформления

Фото: digsdigs.com

Стиль бохо свободен от условностей. Он несет в себе атмосферу творчества и раскованности, комфорта и расслабленности. Не требует соблюдать конкретных правил и канонов. Позволяет миксовать вещи разных стилей, применять сочные цвета, сочетать любые узоры.

На крыльце в стиле бохо уместно будет выглядеть диван-качели, мягкие пуфики, плетеное подвесное кресло, скамейки, гамак-макраме. Не помешает поставить стол со стульями, кресла. Идеально подойдут деревянные или из ротанга. Традиционный стол заменить можно старым массивным сундуком, пишет DigsDigs.

Одним из основных атрибутов стиля бохо является наличие большого количества текстиля: ковров, покрывал, подушек. Ткани можно выбирать ярких или нейтральных цветов – все зависит от личных предпочтений. Желательно, чтобы было также много живых растений в горшках. Если места мало, их можно подвесить к потолку.

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Для освещения крыльца в стиле бохо подойдут свечные фонари. Особенно гармонично впишутся марокканские. Уместно будут смотреться также подвесные светильники с плетеными абажурами.

Бохо стиль дает полную свободу самовыражения. Позволяет смело добавлять в интерьер яркие краски и пестрые узоры. Дает возможность сочетать то, что на первый взгляд кажется несовместимым. К примеру, создать микс из этники, модерна и винтажа.