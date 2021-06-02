Пробковые панели поглощают шум

- Когда наши четверо детей собираются вместе и поднимают шум, то хоть на улицу беги, - рассказывает 41-летняя Галина Мищенко из города Бердичев Житомирской области. - Уже голова треснула бы, если бы не пробковые панели. Впитывают шум, как губка воду.

Покрытие из пробкового дерева бывает в виде отдельных панелей 30 на 60 см или в рулоне шириной 100 см, как обои. Имеет толщину от 2 до 5 мм. Самые популярные - 3-миллиметровые.

Панели изготавливаются из пробкового дуба. Его мягкую кору измельчают, нагревают и прессуют в листы под высоким давлением. Токсичный клей и скрепители не добавляют. Материал получается пористый, низкоаллергенный и теплоизоляционный. Не пропускает холод с улицы и не выпускает тепло из дома.

- Удобное покрытие. Под него стены можно не особо выравнивать, в отличие от обоев, - рассказывает 40-летний Андрей Капустянский из села Видошня Ярмолинецкого района Хмельницкой области. - Размер плит тоже не надо выбирать, так как их легко подогнать под нужный. Можно резать ножовкой.

Пробковые панели крепит на двухконтактный клей, который шпателем наносит на стену. 1 кг клея стоит 200 грн.

Цена 1 кв. м пробкового покрытия - от 300 грн. Для очистки его достаточно протереть влажной тряпкой. Материал не дает завестись грибку.