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четверг, 06 мая 2021 07:55

"Интернет помог сэкономить на мебель"
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Гипсокартон клеят на стены

- Два месяца думал, чем штукатурить стены, - рассказывает 38-летний Александр Мельник из города Ирпень под Киевом. В марте купил трехкомнатную квартиру на шестом этаже новостройки. - Выбирал материалы, читал отзывы, изучал технологии, приглашал бригады мастеров. В конце концов все сделали вдвоем с братом.

Площадь стен квартиры Александра составляет почти 400 кв. м. Это основной показатель при составлении стоимости материалов и работы. На конечную цену влияет также кривизна стен, толщина штукатурки, длина откосов вокруг окон, общая площадь. Чем она больше, тем меньше берут мастера за "квадрат", потому что им выгодно штукатурить большие объемы.

- Хотел машинную гипсовую штукатурку, как сделал сосед, - говорит Александр Николаевич. - Стены у него получились ровные, гладкие, перешпаклевываты не надо. Бери и клей обои. Бригада штукатурит трехкомнатную квартиру за неделю. Стоит от 150 гривен за квадратный метр.

Александр собрал необходимые 60 тыс. грн. Еще почти 10 имел в запасе, на непредвиденные расходы. Пригласил мастеров, жена уже выбирала обои и плитку.

- Но начались переговоры со штукатурами, - продолжает. - Мастера посчитали все до копейки: погонаж откосов, необходимую толщину штукатурки, в зависимости от кривизны стен, монтаж пластиковых уголков, этажность. Первая бригада назвала цену "под ключ" 150 тысяч, следующие не брались меньше, чем за 140 тысяч. Это серьезно опустило меня на землю.

Оштукатурить стены и потолок машинной цементной штукатуркой обходилось во столько же. Ручная стоила почти 200 тыс. грн.

- Засел в интернет, смотрел разные варианты, - продолжает Александр Мельник. - Увидел, что на газобетонные стены клеят гипсокартон. Накладывают на лист два десятка "ляпух" со стартовой гипсовой штукатурки, прижимают к стене и пристукивают правилом до необходимого расстояния. Когда схватится - крепят еще десятком саморезов. Это для гарантии, чтобы не отпало.

1 кв. м влагостойкого стенового гипсокартона толщиной 12 мм стоит 45 грн. Саморезы и стартовая штукатурка для "ляпух" на один "квадрат" обходятся в 30 грн.

- Все листы приклеили вдвоем с братом, - говорит Мельник. - Никаких особых знаний и инструмента не надо, просто приловчиться. Справились за две недели, работали после работы. Штукатурка на всю квартиру обошлась в 28 тысяч гривен. Интернет помог сэкономить 40 тысяч на мебель и технику.

На стыки листов гипсокартона Александр Мельник приклеил сетку-серпянку и замазал шпаклевкой.

- Вышли идеально ровные стены, - говорит Александр Николаевич. - Правда, пришлось перетянуть тонким слоем шпаклевки. Это чтобы обои не так крепко приклеились, и в будущем их можно было снять. Если лепить сразу на гипсокартон, то потом не отдерешь.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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Дата
06
мая

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