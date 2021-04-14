Корни деревьев обкладывают бордюрной лентой

- Три года деревья сидели в земле, мучились, ни развивались, - вспоминает 43-летний Максим Полюхович из райцентра Сарны Ривненской области. - Такой красивый сад сделал, дорогие сорта насадил. Вымостил альпийские горки, все засеял густым газоном. А 5-летние яблони и груши были, как однолетние саженцы.

Подпитывал растения удобрениями, лил гуматы. Эффект был непродолжителен.

- Потом один садовник сказал, что газон в саду - страшный хищник, - говорит Максим Дмитриевич. - Вытягивает из земли влагу и полезные вещества, превращает ее в пустыню. Я выкопал его вокруг деревьев. Обложил корни пластиковой бордюрной лентой, чтобы газон не зарастал. Разрыхлил почву. Уже через месяц побеги пошли в рост. В следующем году ел первые яблоки.

Вокруг плодового дерева советуют перекопать круг диаметром 1-1,2 м, куста - 50-60 см. Засыпать корой хвойных деревьев. В почве будут дольше держаться влага и менее активно размножаться вредители.