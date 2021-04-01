Женщины забросали чиновника черным перцем

Панкхерст основала в 1908-м Женскую партию, которая выступала за равенство гражданских прав женщин. Фото: The New York Times

Лидерка английских суфражисток Эммелина Панкхёрст 3 апреля 1913-го обвиняемая в подстрекательстве к поджогам и приговорена к 3 годам заключения.

Эммелина Гулден родилась и выросла в Манчестере. С суфражистським движением Эммелина познакомилась в детстве, училась в Париже. Вышла замуж за Ричарда Панкхёрста, известным своей поддержкой кампании за избирательные права женщин. В браке они родили пятерых детей. После смерти мужа, основала Женский социально-политический союз. Иногда его участницы били окна и нападали на полицию. Панкхёрст вместе со своими дочерьми неоднократно осуждалась к лишению свободы. В тюрьмах они объявляли голодовку, требуя улучшения условий содержания осужденных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как женщины век назад за свои права боролись

Панкхёрст основала Женскую партию, которая выступала за равенство гражданских прав женщин. Началось активное женское движение за равные права и равный голос на выборах. После ареста 3 апреля почалисяся нападения на вип-персон. Премьер-министра Великобритании забросали черным перцем и бросили дохлую кошку. Иногда женщины голодали, чтобы добиться своего. Панкхёрст умерла в возрасте 69 лет, похоронена на Бромптонському кладбище в Лондоне.

19 мая 1912-го в Станиславе состоялось собрание, посвященное равноправию женщин, в которых приняло участие около 60-80 девиц, принадлежавших к "социалистических сфер".