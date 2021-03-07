Женщины били в пустые кастрюли: как прошел первый международный женский день

На марше 1857-го женщины требовали равную с мужчинами заработную плату и избирательное право. Фото: https://vogue.ua

В Нью-Йорке 8 марта 1857-го состоялся "марш пустых кастрюль". Он считается истоком празднования Международного женского дня.

Американки, которые работали на текстильных производствах, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в пустые кастрюли, требуя уменьшить количество рабочих часов. Требовали равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.

В августе 1910-го перед общим собранием Социалистического второго интернационала в Копенгагене организовали Международную социалистическую женскую конференцию. Немецкие делегатки Клара Цеткин, Кете Данкер, Пола Тиеде и другие предложили установить ежегодный "Женский день".

Сотня женщин-делегаток из 17 стран согласились с идеей. Хотели, чтобы в этот день женщины могли проводить свои манифесты и демонстрации. Женщины требовали, чтобы им было предоставлено право голоса и право занимать государственные должности. Они также протестовали против дискриминации по признаку пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы запретили автогонки

В следующем году, Международный женский день впервые отметили более миллион людей в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. В 1913-м российские женщины отмечали свой первый Международный женский день в последнюю субботу февраля. В 1914-м женский день состоялся 8 марта в Германии. Позже и другие страны начали отмечать праздник в этот день.

Из Нью-Йорка в Филадельфию 11 января 1909-го отправились участницы первых женских автогонок. В том же году Американская автомобильная ассоциация запретила участие женщин в гонках.