Землетрясение уничтожило город в империи

Землетрясением стены Константинополя были серьезно повреждены. В начале 559 года племена гуннов прошли через поврежденные участки и захватили город. Фото: ntv.com.tr

В столице Византийской империи Константинополе, сейчас это турецкий город Стамбул, 14 декабря 557-го произошло сильнейшее землетрясение. Погибли тысячи жителей.

Местность расположена на северном берегу Мраморного моря, на границе между Анатолийской плитой и Евразийской плитой Константинопольское землетрясение произошло ночью. По летописи, он "почти полностью разрушил город". Толчки начались около полуночи, когда большинство жителей спали. Подземные толчки разбудили горожан, когда здания дрожали "слышались крики и крики". Последовательные толчки сопровождались звуками, похожими на гром.

Жители начали эвакуировать свои дома, собирались на улицах и переулках. Летописец Агатий заметил, что в городе было мало "широких открытых пространств, свободных от препятствий". Это означало, что жители не были защищены от падения обломков домов. Дождь из мокрого снега промочил всех.

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Многие люди искали убежища в церквях города. До рассвета землетрясение прекратилось. Довольные люди стали искать ближайших, "целовать, обнимать и плакать от восторга и удивления". Погибли тысячи человек.

В правление Юстиниана I (527—565) землетрясения были относительно частыми. Юстиниан I начал короткий период траура. Он не носил корону в течение сорока дней после землетрясения. Позже землетрясение отмечалось ежегодно литургией в просьбе. Купол в соборе Святой Софии был ослаблен и рухнул полностью в мае следующего года. Стены Константинополя были серьезно повреждены. В начале 559 года племена гуннов прошли через поврежденные участки стены.

На Северо-Западе Турции в городе Измит 17 августа 1999-го произошло землетрясение силой 7,4 балла по шкале Рихтера. Это было одно из самых разрушительных землетрясений ХХ ст. Ущерб был оценен в $25 млрд. 13 стран оказали помощь пострадавшим в измитском землетрясении, выслав самолеты с медикаментами, продуктами питания и специалистами для оказания первой помощи и проведения спасательных работ.