Землетрясение уничтожило четыре города

Спитакское землетрясения магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера длился полминуты. Фото: РИА

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло северо-западе Армении 7 декабря 1988 года. Разрушенные город Спитак, частично - города Ленинакан, Степанаван, Кировакан ​​и еще более 300 населенных пунктов. Погибли по меньшей мере 25 тыс. человек, 514 тыс. остались без крова.

В 11.40 по местному времени мощные подземные толчки силой в 10 баллов по 12-балльной шкале за полминуты разрушили почти всю северную часть республики. За 30 секунд был уничтожены четыре города. Пострадали 21 город и 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 000 человек 140000 стали инвалидами, 514 000 лишились жилья. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала страны. Из-за риска аварии было остановлено Армянскую АЭС. Экономический ущерб от бедствия превысил $ 13 млрд.

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Низкое качество строительства в стране домов только увеличила количество жертв. Президент СССР Михаил Горбачев формально попросил Соединенные Штаты о гуманитарной помощи, а затем отправился в разрушенных районов Армении. Спитакское землетрясение, вместе с Чернобыльской трагедией, стало самой страшной катастрофой последних лет существования СССР.

В индийском городе Бхопал на химическом комбинате по производству пестицидов 3 декабря 1984 произошел взрыв. В атмоферу попало 30 тонн высокотоксичного газа. Это одна из крупнейших в истории промышленных катастроф того времени. Погибло 2 тысяч человек и ранено 600000, еще 20 000 работников потеряли зрение. Правительство Индии через суд получил от компании, которой принадлежал завод, компенсацию - $ 470 млн.