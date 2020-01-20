Застрелили украинского издателя

Владимира Гагенмейстера расстреляли в возрасте 50 лет. Автопортрет: kampod.at.ua

Украинского графика и издателя Владимира Гагенмейстера расстреляли в подвале Октябрьского дворца 20 января 1938-го. Тело, вероятно, со многими другими застреленными украинцами чекисты вывезли в Быковнянский лес.

Владимира арестовали 12 декабря 1937-го на глазах 10-летней дочери Ольги. Обвинили в участии в неизвестной украинской националистической организации и шпионаже в пользу Польши, чего было достаточно для казни.

Владимир родился в городе Выборг в семье военного чиновника Эдуарда-Яна Гагенмейстера. При рождении мальчику дали имя Карл-Рихард. Впоследствии отец перешел в православную веру и изменил имена семьи, пишет для "Вічний Кам'нець" краевед Олег Будзей.

Сначала парень учился в Пскове. Затем в Петербуржском художественно-промышленном училище. С 1914-го работал преподавателем лепки, живописи и чертежей Художественно-промышленной школы в Пскове. Через 2 года его перевели в Каменец-Подольский на должность заведующего художественно-ремесленной мастерской. Там влюбился в украинку с Полтавщины Варвару Корецкую, на которой и женился. Она возглавляла отдел художественного ковроделия в школе. Влюбился и в украинскую культуру. Более 15 лет исследовал народное искусство, проводил этнографические экспедиции на Подолье. Организовал при школе мастерскую литографии, в которой напечатали более 100 художественных изданий.

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В 1933-м большевики закрыли школу, а студентов разбросали по другим заведениям СССР. Владимир переехал в Харьков, где стал преподавать в полиграфическом институте. Затем в Киев, где заведовал экспериментальными художественными мастерскими при Музее украинского искусства. Рисовал форзацы к изданиям Леси Украинки, Тараса Шевченко и других. Вероятно, именно активная национальная культурная деятельность и не понравилась НКВД. Владимира записали в "буржуазные националисты".

После расстрела труды "врага народа" умышленно уничтожали, но большинство художественных работ погибло во время Второй мировой войны. История написания уцелевших портретов неизвестна.

15 декабря 1934 года в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьского дворца, чекисты расстреляли 28 украинцев. Их обвинили в участии в объединении националистов. Погибшие стали первыми пострадавшими в массовых репрессиях, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова 1 декабря того же года. С того времени в помещении расстреляли десятки тысяч людей.