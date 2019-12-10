Защищал и лечил - нашли уникальный амулет

Археологи обнаружили египетский амулет "Глаз Гора" на восточном побережье Аравийского полуострова в провинции Дибба Аль-Бая, Оман. Находке около 2,3 тыс лет. В стране такая встречается впервые.

Кроме амулета, который символизировал защиту и должен был улучшать здоровье, в могильнике обнаружили останки 12 человек, гончарные изделия, серебряные и золотые украшения, сообщает The History Blog.

Раскопки в Дибба начались еще в 2013 году. Их проводила итальянская археологическая миссия по приглашению властей Омана. Тогда удалось обнаружить 2 коллективные могилы и ритуальные ямы. Там нашли золотые украшения, керамические сосуды, кинжалами, наконечники стрел, кроме того, еще один амулет посвященный древнему божеству. Позже раскопали остатки по меньшей мере 188 человек и более 3,5 тыс. артефактов.

Глава итальянской делегации из Римского университета Доктор Франческо Генчи подчеркнул, что результаты свидетельствуют о значительной исторической роли, которую сыграл Дибба. Вероятно регион считался священной территорией, которая нынче имеет большое значение для понимания племенных обществ железного века на Аравийском полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали ямы с отрубленными руками

Автор: thehistoryblog.com В Омане обнаружили амулет "Глаз Гора"

Автор: thehistoryblog.com Месопотамский каменный амулет с клинописным надписью, обнаруженный на раскопках в Дибба

Автор: thehistoryblog.com Раскопки массового захоронения в провинции Дибба

Глаз Гора или Веджат - древний египетский символ королевской власти и защиты от богов. По легенде это левый соколиный глаз бога Гора, который был выбит в схватке с Сетом. Правый глаз Гора символизировал Солнце, а левый глаз - Луну, его повреждением древние египтяне объясняли фазы луны. Глаз, исцелений богом Тотом, служил мощным амулетом, который носили фараоны. Он олицетворял собой различные аспекты божественного миропорядка, от царской власти к мужскому плодородию.