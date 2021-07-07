Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму

Крым издавна известен своими пляжами, парками и домами отдыха. Gazeta.ua собрала фото, сделанные во время отдыха на полуострове в советские времена.

Курорты появились в Крыму в первой половине XIX в. Первым курортным городом стали Саки. В 1827 году здесь открыли грязелечебницу.

Врач Сергей Боткин советовал людям ехать лечиться на южный берег Крыма. По его рекомендации в Ливадии царская семья купила себе имение. С 1870-х годов в Крым стали ходить поезда. На полуостров приезжали лечиться он туберкулеза литераторы Антон Чехов и Леся Украинка. Отдыхающие арендовали дома на лето.

"Поедем в Ялту и оттуда уже направим дальнейшие походы, чтобы найти хорошую и красивую дачу на пространстве между Ялтой и Алупкой. В других городах я не хочу, потому что нигде больше нет зелени над морем, а в Крыму на голом песке без садов хорошо жить только тарантулам, а не людям. Наконец, я решила быть капризной сего лета и жить не там, где случится, а где понравится. А по цене, то где живи в Крыму, или в лесу, или на песке, все равно дешево не получится", - писала Леся Украинка в письме к Ольге Тесленко-Приходько.

Наряду с Южным берегом Крыма популярным морским курортом была Феодосия.

С развитием курортного дела начала уменьшаться доля крымских татар. Но они оставались крупнейшим этносом на полуострове. В середине XIX в. украинцев в Крыму было больше, чем россиян.

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После большевистского переворота 1917 года в Крым приезжали бывшие каторжники и партийные деятели. Здесь построили 170 санаториев и домов отдыха. Появились детские лагеря.

19 февраля 1954-го Крым вошел в состав УССР. Развитие инфраструктуры способствовало популярности курортов Крыма. В 1988 году полуостров посетило 8,3 млн туристов.

В Крыму 8 июня 1827-го основали грязевой курорт Саки. Это первая в Российской империи грязелечебница. Во времена Крымского ханства Саки были небольшим селом, входивший во владение знатного крымского рода Мансур. Название происходит от племени саков, живших в этих местах. Сакское озеро имеет протяженность 5 км, а в самом широком месте достигает 3 км. Лечебные грязи уникальны по своим целебным свойствам.