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Западные страны отдали украинские территории Польши

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Западные страны отдали украинские территории Польши
"Линия Керзона" поделила границы Польши и СССР. Фото: LiveInternet

8 декабря 1919 года Антанта признала восточной границей Польши "линию Керзона".

Эту границу предложил английский лорд Джордж Керзон. Демаркационная линия для разграничения границы между Польской республикой и РСФСР могла быть возможным вариантом перемирия в Польско-советской войне в 1920 году.

По этому плану украинские этнические земли Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяння отошли Польше.

"Линия Керзона" не базировалась ни на одних этнографических исследованиях. В ней не учитывались этнические и исторические обстоятельства соседства украинцев и поляков.

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После принятия Антантой проект границы отклонило советское правительство из-за временного преимущества в наступательных действиях. Позже ее отвергло польское правительство, поскольку ситуация изменилась в пользу Польши. В результате "линию Керзона" не учитывали при установлении польско-советской границы в 1921-м.

К "линии Керзона" вернулись во время Второй мировой войны. Ее использовали на Ялтинской конференции для польско-советской границы 16 августа 1945 года.

Представители польского и украинского правительств подписали протокол об установлении демаркационной линии между Польшей и Украинской Народной Республикой 7 ноября 1919-го в Изяславе - теперь райцентр на Хмельнитчине.

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Дата
08
декабря

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