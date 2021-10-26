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среда, 27 октября 2021 00:46

Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину
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Духовная семинария
Фото: Polona
Полонина возле Галича
Вид на Днестр
Ратуша
Вид на город

Gazeta.ua показала старинные фото Галича в Ивано-Франковской обл.

Самым известным украшением города является замок. Галицкий замок был построен в середине XIV в. По другим данным его построил в 1350-1352 годах волынский воевода Любарт. Он защищал страну от татарских набегов.

Замок осаждали войска гетмана Богдана Хмельницкого. От замка остались руины стен краеугольной башни и остатки оборонной стены с бойницами.

В 1772 году Галич вошел в состав коронного края Галиции и Лодомерии в составе австрийской монархии Габсбургов. В городе было много москвофилов.

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В 1779–1885 годах в городе действовала грекокатолическая духовная семинария.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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