Замок и теплоход – как выглядел Галич в старину

Фото: Polona

Gazeta.ua показала старинные фото Галича в Ивано-Франковской обл.

Самым известным украшением города является замок. Галицкий замок был построен в середине XIV в. По другим данным его построил в 1350-1352 годах волынский воевода Любарт. Он защищал страну от татарских набегов.

Замок осаждали войска гетмана Богдана Хмельницкого. От замка остались руины стен краеугольной башни и остатки оборонной стены с бойницами.

В 1772 году Галич вошел в состав коронного края Галиции и Лодомерии в составе австрийской монархии Габсбургов. В городе было много москвофилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крепость и костел - показали старые фото украинского города

В 1779–1885 годах в городе действовала грекокатолическая духовная семинария.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.