Закрили Києво-Печерську лавру

ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного культурного наследия. Фото: https://www.primetour.ua

29 сентября 1926-го власти закрыли Киево-Печерскую лавру. Ее превратили в музей.

Монастырь основан 1051-го святыми Антонием и Феодосием в Киеве. Монахи прорыли сотни подземных ходов, благодаря чему святыня стала именоваться "печерской". В Лавре сохранены мощи около 120 святых угодников. Территория монастыря делится на Верхнюю и Нижнюю Лавру. На территории Верхней Лавры до революции располагался еще и Никольский больничный монастырь. На территории Нижней Лавры находятся Ближние и Дальние пещеры, а также бывший Гостиный двор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый большой музей книги открыли на месте деревянной типографии

29 сентября 1926 года Совет Народных Комиссаров УССР принял постановление "О признании бывшей Киево-Печерской лавры историко-культурным государственным заповедником и превращения ее в Всеукраинский музейный городок". В состав заповедника вошли: Музей культов и быта, музеи нумизматики, Всеукраинская реставрационная мастерская, типография Всеукраинской академии наук, храмы, крепостные стены, Ближние и Дальние пещеры, колокольни, архивный фонд Киево-Печерской лавры, библиотеки.

В годы Второй мировой войны значительную часть памятников было повреждено, коммунистами подорвано главный храм монастыря - Успенский собор.

Отстроили в 2000 году. ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного культурного наследия. 1996-го заповеднику присвоен статус национального. Является крупнейшим музейным комплексом Украины, где сосредоточено 144 памятников истории и культуры. Сейчас действуют музеи исторических драгоценностей Украины, книгопечатания, голограмм, микроминиатюр, музыкального, театрального и киноискусства Украины.

Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли 27 мая 1753 завершил строительство Андреевской церкви в Киеве. Взялся за нее по приказу инмператрици Елизаветы, которой понравилось город и она планировала приезжать сюда на лето. 1968-го Андреевская церковь стала филиалом государственного музея "София Киевская".