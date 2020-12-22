Захоронения жертв Голодомора будут искать с помощью новейших технологий

На Днепропетровщине будут искать захоронения жертв Голодомора. Фото: МИД

В Днепропетровской области с помощью новых технологий будут искать захоронения жертв Голодомора.

В Facebook об этом сообщила директор "Музея сопротивления Голодомора" Лилия Богачева. Для поисков захоронений будут использовать дроны и мультиспектральные камеры. Для этого заключили договор с ОО "Гуманитарной движение", который предоставит камеру и осуществит поисковые работы.

Мультиспектральную камеру получили благодаря Программе развития ООН и средствам, предоставленным правительством Нидерландов.

"Мы благодарны Его Величества Виллему-Александру - королю Нидерландов и Марку Рютте, премьер-министру королевства, за предоставленную возможность использовать современные технологии для возрождения украинского исторического наследия. И надеемся, что доживем до того времени, когда украинцы и правительство Украины смогут и захотят самостоятельно финансировать развитие науки и внедрение новых технологий в научную отрасль. И вспомнят, что историческая забывчивость дорого обходится", - отметила Богачева.

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Захоронения влияют на структуру и состав почв, на растительность. При съемке формируются одновременно несколько изображений в разных зонах спектра электромагнитного излучения. После этого проводится анализ данных.

Музей Голодомора подготовил информацию о геноциде на английском языке. Также музей запустил видеоэкскурсию и общения с экскурсоводом через Facebook. На следующей неделе эту видеоэкскурсию запустят на английском языке.