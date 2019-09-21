За принудительный труд рабов американцев будут судить

Авраам Линкольн (1809-1865) объявил об освобождении негров-рабов. Фото: 4brain

Президент США Авраам Линкольн (1809-1865) 22 сентября 1862 года объявил Прокламацию об освобождении негров-рабов.

Перед Гражданской войной Авраам Линкольн и другие руководители Республиканской партии США хотели не самого запрета рабства как явления, а лишь ограничение его распространения на новые территории и штаты на Западе страны.

После избрания Линкольна президентом, семь южных штатов объединились в Конфедеративные Штаты Америки, в то время как четыре других рабовладельческих штата остались в составе США. С началом Гражданской войны Линкольн призывал к полной ликвидации рабства. Поэтому Республиканская партия внесла на рассмотрение Конгресса тринадцатой поправке к Конституции.

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"Ни в Соединенных Штатах, ни в одном другом месте, что относится к их юрисдикции, не должны существовать ни рабство, ни принудительный труд. Последняя допускается только в качестве наказания за преступление. В таком случае виновный должен быть законно осужден. Конгресс имеет право обеспечить выполнение этой статьи соответствующим законодательством "- Авраам Линкольн объявил Прокламацию об освобождении негров-рабов. Впоследствии этот документ конституционно закрепили Тринадцатой поправкой к Конституции США.

Строительство крупнейшего памятника мира - 18-метровых голов президентов завершили 31 октября 1941 года на горе Рашмор в США. В горной породе высечены лица четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора находится возле города Кистоун в Южной Дакоте.