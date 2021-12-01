За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

1 декабря 1991-го состоялся всеукраинский референдум на подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, который приняла Верховная Рада 24 августа того же года. Участие в голосовании приняли 31 млн 891 тыс. 742 человека.

В бюллетене был только один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". Одобрительно на него ответили 90,32% пришедших на участки людей. Параллельно граждане выбирали первого президента страны. Им стал Леонид Кравчук, за которого проголосовали 61,59% избирателей. Второе место тогда занял Вячеслав Чорновил.

Автор: rada.gov.ua В бюллетене на референдуме в 1991 году был только один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?"

За Акт провозглашения независимости парламент проголосовал, потому что 19 августа 1991 года в СССР произошла попытка государственного переворота, известная в истории как "Августовский путч". Тогда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению пытался отстранить от власти главу Советского Союза Михаила Горбачева. Украинские парламентарии сочли эту ситуацию опасной для будущего нашего государства.

"Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного государства – Украины", - говорилось в принятом Акте.

Автор: Getty Images Леонид Кравчук стал первым (посредине) стал первым президентом независимой Украины

После этого голосования в Украине началась агитационная кампания за собственное государство. Активное участие в ней приняла партия "Народный рух Украины". Ее активисты распространяли газеты, брошюры и листовки в поддержку независимости.

"Ключевой идеей многих открыток был рассказ о богатствах Украины и ее вкладе в экономику СССР. Что кто-то там в Москве нашу колбасу ест. То есть содержимое холодильника было эксплуатировано, в хорошем смысле, по полной программе. И это сработало", – рассказывал в интервью "Радио Свобода" тогдашний депутат Верховной Рады Владимир Филенко.

Акт провозглашения независимости Украины поддержали жители всех областей. В Донецкой и Луганской областях за свободное государство проголосовали 76,73 и 80,65% избирателей соответственно. В Крыму за создание отдельной страны отдали голоса 67,5% пришедших на участки людей.

Автор: Getty Images За независимую Украину проголосовали более 90% людей, пришедших на избирательные участки 1 декабря 1991 года

Лидером по количеству пришедших избирателей стала Донецкая область. Там проголосовали более 2,9 млн. человек. Почти 2,5 млн. поддержали независимость Украины.

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"Где-то треть из 90 процентов голосовали "за", потому что искренне желали получить независимое государство. Еще треть, потому что думали, что "Украина уже завтра заживет как Швейцария", а еще треть привыкли голосовать так, как говорит власть", - вспоминал референдум дипломат Юрий Щербак.

Автор: Укринформ Референдум прошел во всех областях Украины. И везде большинство избирателей проголосовали за независимое государство

После референдума Украину как независимое государство начали признавать в мире. В числе первых это сделали Польша, Канада, Венгрия, США.

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ в Будапеште подписали президент Украины Леонид Кучма, президент США Билл Клинтон, президент Российской Федерации Борис Ельцин и премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор. Договор обязывал подписантов уважать независимость Украины и ее границы. Несмотря на это, в 2014 году Россия нарушила соглашение и начала вооруженную агрессию против нашего государства. Анексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.