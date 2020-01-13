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понедельник, 13 января 2020 14:17

Взялись за декоммунизацию "тачанки"

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Взялись за декоммунизацию &quot;тачанки&quot;
Украинские повстанческие отряды использовали тачанки с пулеметами для борьбы с врагами в период Украинской революции Фото: facebook.com/Andrej.Diachenko

В Украинском Институте Национальной Памяти планируют снести памятник "Легендарная Тачанка", который находится в Каховке Херсонской области.

"На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарную Тачанку. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины "символизирует коммунистический тоталитарный режим" и подлежит немедленной декоммунизации. 16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. Снос Тачанки - требование нового руководителя УИНП, предназначенного действующим президентом Зеленским и партией "Слуга народа". Поэтому параллельно я готовлю обращение к президенту, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову", - сообщил в Facebook мэр Каховки Андрей Дяченко.

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Памятник соорудили в 1967 году в Ленинграде в честь 50-летия "Великой Октябрьской социалистической революции". Монумент посвящен боям на Каховском плацдарме в годы украинско-советской войны. Тачанку широко использовали в украинских степях, в частности отряды Нестора Махно. Предполагают, что идея оборудовать транспорт пулеметом принадлежит именно ему.

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