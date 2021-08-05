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суббота, 07 августа 2021 08:20

Взорвали американские посольства

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Взорвали американские посольства
Террористы Усамы бен Ладена взорвали два американских посольства 1998. Фото: UA.News

В посольствах США в Кении и Танзании 7 августа 1998-го прогремели взрывы. Погибло 298 человек и ранено около 4 тыс.

После взрыва в нью-йоркском Центре мировой торговли в 1993-м, США получили данные, что исламский деятель Усама Бен Ладен является организатором международной террористической организации. Власти Судана депортировали Бен Ладена. Он вместе с последователями переехал в Афганистан.

В восьмую годовщину пребывания американских войск в Саудовской Аравии терористы взорвали два американских посольства в Восточной Африке. Наибольшие жертвы были в Найроби, где посольство располагалось в людном деловом квартале. Погибло 213 человек. В Дар-эс-Саламе погибли 11 человек и были ранены 85.

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Президент Билл Клинтон распорядился нанести ракетный удар по местам возможного нахождения террориста. 20 августа 70 ракет были выпущены по трем тренировочных лагерях в Афганистане. Еще 13 ракет пустилипо фармацевтическом завода в Судане. Лидера террористов так и не убили тогда.

2 мая 2011 в Пакистане спецназовцами США был убит лидер террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен. Операция под кодовым названием "Копье Нептуна" была санкционирована президентом США Бараком Обамой.

После завершения атаки американцы доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации и тот же день с соблюдением мусульманских обычаев похоронили его в Аравийском море. "Аль-Каида" подтвердила смерть бен Ладена 6 мая, пообещав отомстить за убийство.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

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