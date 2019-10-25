Выяснили, от чего на самом деле умер Александр Македонский

Александр Македонский мог умереть от некроза поджелудочной железы Иллюстрация: greece.greekreporter.com

Ученый Греческого университета Аристотеля назвал причину смерти полководца Александра Македонского. Он уверен, что завоеватель умер от панкреонекроза.

Установить болезнь профессору Томасу Герасимидису удалось благодаря симптомам. Их воссоздали на основе данных древних историков, в частности Клавдия Птолемея и Плутарха, передает Greek Reporter.

Симптомы развились из желчекаменной болезни и пристрастию к алкоголю и жареной пище. Это были сильные боли в животе, лихорадка и ухудшение общего состояния. Болезнь длилась всего 14 дней.

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В первый день врачи вызвали рвоту и купали полководца в холодных ваннах. На второй день Александр снова выпил много вина и переел мяса. Впоследствии температура поднялась, появились желтуха и бред. 13 июня 323-го он умер от некроза поджелудочной железы.

Ученый убежден, что панкреонекроз был более вероятной причиной смерти Македонского, чем пневмония или малярия, которые ставили ему ранее.

Доктор Кэтрин Холл из университета Данидин считает, что Александр Македонский умер от неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре. Возможно, в последние дни жизни он был полностью парализован и его считали мертвым заблаговременно.