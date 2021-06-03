Вышла самая известная книга о рабстве

"Хижину дяди Тома" Гарриет Бичер-Стоу в США была в 120 раз. Роман стал одним из бестселлеров XIX века. Фото: Национальное управление архивов и документов

В вашингтонской газете The National Era 5 июня 1851-го вышел первый раздел романа "Хижина дяди Тома" писательницы Гарриет Бичер-Стоу. За год вышла книга о тяжелой судьбе рабов в США.

Гарриет Бичер родилась в семье пастора в американском городе Личфилд, штат Коннектикут. 25-летней вышла замуж за вдовца, профессора семинарии Кальвина Стоу. Они вырастили семерых детей. Еще ребенком была противницей рабства. В Цинциннати, где жили супруги, движение против отмены рабства был особенно сильным. Как-то на воскресной службе ей было видение о старом невольнике, который всю жизнь страдал от произвола белых. В образе дяди Тома объединились все страшные рассказы, которые Гарриет слышала от беглых рабов, истории о чернокожих с невольничьих рынков.

"Хижину дяди Тома" женщина написала в сентиментальном и мелодраматическом стиле. Во времена Бичер-Стоу эти романы пользовались большой популярностью. "Добрые" герои вызывали у читателя симпатию и сочувствие. Доброта, смирение перед жестоким обращением сделали темнокожего раба дяди Тома героем читателей разного цвета кожи. Наоборот, его плантатор, торговец рабами Саймон Легри разозлил всех своей жестокостью.

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После успеха в газетном формате, издатель предложил составить книгу. Написать или опубликовать роман против рабства в те времена было рискованно. Через год после первой публикации в газете вышли только 5 тыс. экземпляров первого издания. Их продали за два дня. К концу года только в Америке было продано 300 тыс. экземпляров, в Англии столько же. "Хижину дяди Тома" в США была в 120 раз. Роман стал одним из бестселлеров XIX века и второй по количеству продаж книгой после Библии.

Книга возмутила Юг Соединенных Штатов. Сторонники рабства безумно критиковали ее. Писательница получала письма с угрозами. Как-то ей прислали в конверте отрезанное ухо раба. Все больше жителей Севера становились ярыми противниками рабства. К дискуссии присоединились политики, писатели, священнослужители. В конце концов все вылилось в войну между Севером и Югом. Она вспыхнула через девять лет после выхода в свет романа Гарриет Бичер-Стоу. Отмена рабства стало одним из главных итогов войны.

10 декабря 1884-го впервые опубликовано в США книгу "Приключения Гекльберри Финна" писателя Марка Твена. Произведение, который, по признанию критиков, стал лучшим в творчестве Марка Твена. Приключения Гекльберри Финна "изъяты из программы некоторых школ США за якобы расистские высказывания. Впервые это случилось в 1957 г.. В штате Нью-Йорк. Однако, в США вышло первое издание книги в котором" оскорбительные "слова заменены на" политкорректные ".