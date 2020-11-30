Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

Обложка альбома "Стена"

30 ноября 1979 года вышел 11-й альбом британской группы Pink Floyd. Пластинка выпущена на 2 дисках. Это последний альбом, записанный в классическом составе группы и 3-й самый продаваемый альбом в США после Thriller Майкла Джексона и Their Greatest Hits группы Eagles.

"Стена" - концептуальный альбом, где все треки объединены общим сюжетом. Основная тема альбома - добровольная изоляция человека.

Из-за финансовых неприятностей новый диск выпустили как можно скорее. Нанятый продюсер Боб Эзрин помог улучшить структуру альбома, убрал биографичность и предложил поставить в центр сюжета пинка - персонажа, который сочетал в себе черты нескольких человек. По сюжету, Пинк превращает болезненное прошлое и настоящее в новые кирпичики своей "стене": это детство без отца, ужасная образовательная система, "наркотические эскапады". Из мрачной истории о нигилизме и бессмысленности существования, "Стена" превратилась в гимн поколения, пытающегося найти себя и смысл жизни в мире, который продолжает испытывать на себе последствия Второй мировой войны.

Альбом продержался в 1-й строчке чартов 15 недель. В декабре 1979 года пластинка стала "платиновой" в Великобритании, а в марте - в США.

Сейчас "Стена" - один из самых продаваемых альбомов в Америке. За всю историю было приобретено более 30 млн копий. 1998 года в опросе журнала Q, в котором принимали участие читатели, The Wall занял 65-е место среди лучших альбомов в истории.

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