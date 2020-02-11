"Времена вышитых рубашек и горилки прошли" - организовали революционную партию

Молодые украинофилы создали в Харькове первую политическую партию в Приднепровской Украине Фото: radiosvoboda.org

Революционная Украинская Партия возникла в Харькове 11 февраля 1900 года. Стала первой политической партией в украинских землях, находившихся под властью Российской империи. Завершила культурный этап украинского национального возрождения.

Подпольная организация объединила вокруг себя сознательную модоль, воспитанную на традициях украинофильства. Соучредителями стали студенты Дмитрий Антонович - сын выдающегося украинского историка и одного из создателей движения громад Владимира Антоновича, Николай Русов, Афанасий Андриевский, Лев Мациевич и другие. Идеологом партии стал адвокат Николай Михновский. Именно он, по поручению партийцев, подготовил речь "Самостоятельная Украина", которую впоследствии изложил в брошюре как программу партии.

"Потомство Павлюка, Косинского, Хмельницкого и Мазепы уже лишено права иметь свою литературу, свою прессу: ему загадано даже в сфере духовной работать на своего господина. Таким образом украинская нация платит "дань" не только материальными благами, но даже психику и интеллект ее эксплуатируют в пользу иностранцев. И не только господствует над Украиной царь-чужак, но и сам Бог стал чужаком и не знает украинского языка.

Просвита запущена, культура изуродована и тьма царит везде по Украине, и через 247 лет Переяславской конституции "вольный и равный" украинец играет еще худшую роль чем бывший раб, потому что от раба не требовали крайней мере интеллектуальной "дани", потому что от раба не требовали любви и привязанности к своим угнетателям, ибо раб понимал свой гнет, украинец же только чувствует его. Такая то логика событий и такие ее последствия.

И вот посреди таких злых обстоятельств мы сошлись вместе, мы соединенные в одну семью проникнуты большой болью и сожалением к тем страданиям, что до отказа заполнили народную душу, и пусть наоборот логике событий мы выписали на своем флаге : "Одна, единая, неделимая, свободная, Самостоятельная Украина от гор Карпатских аж по Кавказских". Времена вышитых сорочек, свиты и водки прошли и никогда уже не вернуться. Третья украинская интеллигенция встает на борьбу за свой народ, на борьбу кровавую и беспощадную ", - очертил он границы Украины, ее права и задачи для молодежи на будущие десятилетия.

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Учредительный съезд РУП конце 1902-го утвердил 6 партийных комитетов: Киевский, Харьковский, Черниговский, Полтавский, Лубенский и Кубанский. Создали партийцы и печатный органе - газету "Гасло". Печатались под псевдонимами из-за бдительности царской жандармерии.

Примерно в это же время партийцы признают брошюру Михновского слишком радикальной. Некоторые члены отмечали, что отсутствует программа внутреннего строя и экономической жизни будущего государства. Именно поэтому партия откажется от нее. Создаст собственную программу в основу которой ляжет автономия Украины в пределах Российской империи - требование, которое объединит большинство украинских политических партий начала XX в. Михновский выйдет из РУП и создаст собственную Украинскую Народную Партию, которая останется на позициях независимости. Впоследствии на основе РУП появятся и другие политические партии.

В 1890 году по инициативе Ивана Франка и Михаила Павлика в Галичине была создана Русско-украинская радикальная партия (РУРП) - первая политическая партия в истории Украины. Франко стал ее первым председателем и одним из главных идеологов. Однако в 1899 году он вышел из состава РУРП и присоединился к Украинской национально-демократической партии. Говорил, что чувствует себя "прежде всего русином, а затем радикалом". Активное участие в политической жизни писатель прекратил в 1904 году.