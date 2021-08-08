Врач покорил высочайшую вершину Европы

Автор: Википедия Монблан - вершина в Западных Альпах, на границе Франции и Италии, самый высокий шпиль - 4808,73 м

8 августа 1786 года жители французского городка Шамони 29-летний Мишель Паккар и 24-летний Жак Бальма первыми покорили самую высокую вершину Европы гору Монблан на леднике Мер-де-Глас. Высота вершины - 4808,73 м. Восхождение Паккара и Бальма открыло эпоху альпинизма.

В 1742 году математик из Женевы Пьер Мартель проводил расчеты альпийских вершин и установил, что самой высокой горой Европы является пик ледника Монблан. Его высоту он оценил равной 4495 метров. Такие данные опубликовали в своей книге "Отчет английского джентльмена о поездке к ледникам или Ледяные Альпы Савойи" англичане Уильям Виндхем и Ричард Покок. Они совершили путешествие к гигантскому леднику Мер-де-Глас.

Еще одним исследователем, которого заинтересовал Монблан, стал женевский ученый Орас Бенедикт де Соссюр. Он покорил много вершин, однако не смог подняться на Монблан. Из-за этого объявил о денежной премии тому, кто сделает это первым. В1783 и 1784 годах были два неудачных восхождение местного врача Мишель Паккара и женевского писателя Марка Теодора Буррита.

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В 1786 году 29-летний Паккар решил попробовать еще раз. В качестве помощника взял местного жителя 24-летнего Жака Бальма, которому в случае успеха пообещал половину премии Соссюра. 8 августа в 18 часов 23 минуты, после 14 часов подъема, Паккар взошел на вершину, поднял на ней флаг и сделал в дневнике записи о температуре и давлении воздуха, а также зарисовки соседних вершин. Через 37 минут путешественники начали спуск и через четыре часа дошли до горной хижины.

Автор: jnsm.com.ua Памятник Мишелю Паккар в Шамони

8 августа, в честь ​​первого покорения Монблана, отмечают Международный день альпинизма.

Через год, 3 августа 1787 года, Жак Бальма поднялся на Монблан с Орасом Соссюром и его группой из 17 человек. Об этом Соссюр издал книгу очерков "Путешествия в Альпах". Работа ученого многократно переиздавалась и затмила имя первопроходца Мишеля Паккара.

Первой женщиной, которая поднялась на Монблан стала Мари Паради. Она совершила восхождение 14 июля 1808 в сопровождении Жака Бальма. Это привлекло еще больше внимания к городу Шамони, которое стало неофициальной столицей альпинизма.