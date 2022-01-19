Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Людовик XVI стал единственным королем когда-либо казненным за тысячелетнюю историю французской монархии. Гравюра того времени

В Париже 21 января 1789-го Людовику XVI отрубили голову на гильотине. Во время его правления произошла Французская революция, народ штурмовал тюрьму Бастилию и лишил королевской семьи власти. Самого короля обвинили в госизмене.

Людовик-Огюст Бурбон стал королем 10 мая 1774 года. Начал свое правление с реформ, направленных на отмену крепостного права, расширение религиозных свобод и изменение финансовой системы страны. Женился на Марии-Антуанетте, которая категорически была против любых финансовых или политических уступок реформаторам.

1789 Людовик XVI собрал Генеральные штаты из представителей аристократии, духовенства и буржуазии. Они провозгласили себя Национальным собранием. Слухи о решении короля разогнать собрание и о смещении с должности государственного контролера финансов реформатора Жака Неккера повлекли за собой бунт. Толпа ворвалась в крепость Бастилия и растерзала начальника гарнизона. Узников выпустили на свободу. Испуганный король пошел на уступки. Вынужден утвердить новенькую конституцию, которая лишала его значимой части возможностей.

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1792-го Людовик с Марией-Антуанеттой были арестованы и помещены в тюрьму. Он был обвинен в заговоре против свободы нации и государственной измене. Суд начался в декабре и закончился месяц спустя. Его приговорили к смертной казни. Подручные палача подстригли ему волосы, сняли ворот рубашки.

На эшафоте на площади Революции в Париже бывший король произнес: "Я умираю невиновным в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю это, готовясь предстать перед Богом. И прощаю всех, кто виноват в смерти моей". Помощник палача вытащил отрубленную голову короля из корзины и показал ее радостной толпе.

21 января 1815-го останки Людовика и его супруги перезахоронены в семейной базилике аббатства Сен-Дени.

В XVIII-XIX веках казни происходили на площадях при большом скоплении публики и являлись своеобразным развлечением. Позже экзекуции происходили на тюремных подворьях. Туда пускали зрителей. Последняя публичная казнь произошла 24 июня 1939 г. на территории Версальской тюрьмы. Тогда отрезали голову Эжену Вейдману, который обвинялся в 6 убийствах. С тех пор казни происходят без посторонних зрителей. 10 сентября 1977 года Гамида Джайндоби стал последней жертвой французской гильотины. В 1981 во Франции отменили смертную казнь.